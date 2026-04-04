Зіркові касти і повернення великих франшиз: 10 серіалів квітня

«Друзі та сусіди», 2 сезон

Коли: 3 квітня

Де: AppleTV

На яблучному сервісі стартує продовження кримінального драмеді про менеджера з Волл-стріт. Щоб урятувати своє соціальне й фінансове становище після втрати роботи, він вирішує грабувати заможніших сусідів.

Другий сезон пропонує плоттвіст про нового сусіда зі схожим «бізнесом». Ця конкуренція заледве не викриє головного героя. Однак не варто думати, що це фінал історії, адже третій сезон знімають уже зараз. А 10 епізодів другого показуватимуть раз на тиждень з фіналом 5 червня.

«Хлопаки», 5 сезон

Коли: 8 квітня

Де: Prime

Легендарна постмодерністська деконструкція супергеройського кіно добігає фіналу, який має вигляд не так чорної комедії, як політичної сатири. Хоумлендер установив диктатуру у США й прагне божественного безсмертя. На вулицях тут і там бунти й сутички. А хлопаки готуються до фінальної битви. Батько серіалу Ерік Кріпке пообіцяв, що хепіенду не буде.

«Хлопаки» витримали три ультрауспішні сезони, мали досить слабкий четвертий і тепер завершують цей калейдоскоп з кривавої мішанини, жартів про інцест і сатири на все на світі.

«Малкольм у центрі уваги»

Коли: 10 квітня

Де: Hulu

Міленіалам підготуватися! Культовий серіал вашого дитинства «Малкольм у центрі уваги» отримує неочікуване чотирисерійне продовження з оригінальним кастом.

За сюжетом, уже дорослий Малкольм живе своє найкраще життя, зокрема тому, що більше не спілкується з рештою родини. Щоправда, тепер він має власну доньку-підлітку, а стосунки з близькими відкласти назавжди не вдасться.

Цей серіал — явна спроба Disney зіграти на ностальгії тих, кому за 30 і хто прикипав до цього ситкому після уроків. Наскільки вона вийде вдалою, можна буде дізнатися за тиждень.

«Ейфорія», 3 сезон

Коли: 12 квітня

Де: HBO Max

А тепер підготуватися зумерам, адже це повернення саме для них. Підліткова драма «Ейфорія» після двох успішних сезонів потрапила у виробниче пекло з переписуванням сценарію та голлівудськими страйками, а зірки шоу, як Зендея, Джейкоб Елорді й Сідні Свіні, уже успішно будують далеко не серіальні кар’єри.

Третій сезон перенесе глядачів на кілька років після випуску зі школи. Героїня Свіні зніматиме відвертий контент і готуватиметься до весілля з героєм Елорді, а героїня Зендеї повернеться до наркозалежності й потрапить у вир кримінальних розборок. Ще на стадії трейлеру фанати помітили, що неоновий вайб серіалу раптом зник, а на заміну прийшла стилістика, схожа на каліфорнійські неонуари. Наскільки такий апгрейд на користь шоу, побачимо в середині квітня.

«У Марго проблеми з грошима»

Коли: 15 квітня

Де: AppleTV

На середину квітня яблучний сервіс пропонує суміш соціальної драми, сімейної мелодрами та комедії. Усе те, що можна назвати терапевтичним шоу.

Марго — мати-одиначка, яка через незаплановану вагітність втратила навчання й роботу. Щоб звести кінці з кінцями, вона заводить акаунт в OnlyFans. Паралельно розвиваються сюжетні лінії батьків і тітки головної героїні.

Вражає каст серіалу: головну роль виконує Ель Феннінг, її батька — Нік Офферман, а матері — Мішель Пфайффер. На роль тітки зголосилася Ніколь Кідман, що все активніше освоює серіальні простори. За всім цим стоїть творець «Великої маленької брехні» Девід Келлі.

«Сварка», 2 сезон

Коли: 16 квітня

Де: Netflix

Продовження потужної нетфліксівської історії в жанрі чорної комедії. У другій антології глядачів очікують нові герої, новий сюжет, але та сама стара добра токсичність на межі абсурду.

У центрі сюжету пара молодят і їхні боси, які вже давно мріють про розлучення. Конфлікт (який саме, поки не розголошують) запустить оберемок трешу й чорного гумору. Оскільки команда з А24 досі біля керма шоу, можна очікувати, що серіал не збавить темпу і знову збиратиме «Еммі» в нагородний сезон.

«Необрані»

Коли: 21 квітня

Де: Netflix

Під кінець квітня нам пропонують напружений психологічний трилер на релігійну тематику.

«Необрані» — це британський серіал про релігійну секту, де все ідеально: традиційні цінності, важка сільська праця й ревна віра в бога на чолі з пастором-провідником. Однак у цю пасторальну антиутопію потрапляє колишній в’язень, який і стане тим, хто викриє тоталітарну сутність цієї взірцевої громади.

Фолк-горорний вайб «Сонцестояння» Арі Астера чи «Плетеного чоловіка» Робіна Гарді присутній, але очікувати такої самої моторошності від серіалу не варто. Утім це все ж трилер, тому ця розвага явно з розряду «полоскотати нерви».

«Дивні дива. Оповідки з 85-го»

Коли: 23 квітня

Де: Netflix

Щойно епохальне шоу Netflix завершилося, здивувавши вірну фанбазу, як стримінг пропонує анімаційний приквел, який проростає у всесвіті серіалу й провокує ще більше питань у фанатів.

3D-анімація біднувата, але сам формат точно дасть змогу більше розігнатися в плані містики й монстрів, ніж серіал. У будь-якому разі історія варта уваги, якщо ви слідкували за цим серіалом.

«Бухта вдів»

Коли: 29 квітня

Де: AppleTV

На кінець місяця яблучний сервіс пропонує неочікувану суміш містики, детективу й чорної комедії.

Герой Метью Ріса стає мером острівного містечка в Новій Англії. Новий міський очільник з усіх сил намагається створити з депресивної провінції туристичну принаду, однак місцеві жителі відмовляють його, бо вважають, що їхнє місто прокляте.

Шоуранеркою проєкту стала Кеті Діппольд, яка свого часу працювала над культовими «Парками та зонами відпочинку». Тому можна очікувати, що це шоу стане цікавим різновидом дозвілля.

«Гнів»

Коли: 30 квітня

Де: Netflix

Фанати екшн-серіалів отримають очікуване останнього дня квітня. «Гнів» — це історія колишнього найманця, який береться охороняти доньку друга. Після вбивства товариша й викрадення доньки головний герой починає криваву вендету з великою кількістю екшн-сцен.

Якщо вам здається, що все це схоже на бойовик «Лють» з Дензелом Вашингтоном і Дакотою Феннінг, то вам не здається. Адже «Гнів» — це серіальна версія того ж роману Ей Джей Квіннелла. Наскільки серіал може перевершити фільм Тоні Скотта, дізнаємося в кінці місяця.