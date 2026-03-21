Помер 54-річний Ніколас Брендон - зірка серіалу "Баффі - винищувачка вампірів"

Актор упродовж життя страждав від залежностей і мав проблеми із законом.

У віці 54 років помер голлівудський актор Ніколас Брендон, який найбільше запам'ятався глядачам своєю першою роллю - Ксандера Гарріса у популярному молодіжному серіалі "Баффі - винищувачка вампірів".

Як пише CNN, родина Брендона оголосила про його смерть уві сні від природних причин. Рідні актора відзначили його захоплення мистецтвом в останні роки життя, зокрема живописом.

Одразу після завершення участі у серіалі про Баффі Брендон звернувся до реабілітаційного центру з алкогольною залежністю. Пізніше він ще кілька разів проходив курс відмови від шкідливих звичок.

На тлі пристрасті до випивки актор неодноразово потрапляв у неприємності з поліцією. Його офіційно заарештовували у 2010 та 2014 роках за дрібні злочини.

Брендон помер менш ніж через рік після своєї колеги по серіалу Мішель Трахтенберг.