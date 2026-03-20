Йому було 86 років.

У віці 86 років помер американський актор і майстер бойових мистецтв Чак Норріс.

Про це повідомила його родина в соцмережах.

"Хоча ми хотіли б залишити обставини цієї події в таємниці, просимо вас знати, що він помер у колі своєї родини і знайшов спокій", - йдеться в дописі.

Напередодні ЗМІ писали, що Чака Норріса госпіталізували на Гаваях після раптового погіршення стану здоров’я.

"Ми знаємо, що багато хто з вас чув про його недавню госпіталізацію, і ми щиро вдячні за ваші молитви та підтримку, яку ви йому надали", - йдеться в повідомленні.