ГоловнаКультура
Спецтема
Видавництво «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» анонсувало книгу нових віршів Ліни Костенко у день народження поетеси

Збірку «Вітер з Марса» видадуть у квітні.

Фото: «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА»

19 березня, у день народження Ліни Костенко, видавництво  «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» анонсувало нову книгу поетеси «Вітер з Марса». Про це повідомила пресслужба видавництва.

Публікацію книжки запланували на  другу половину квітня.

До збірки увійдуть нові та досі не друковані вірші Ліни Костенко, створені у період від Незалежності України до часів повномасштабного вторгнення РФ. А також окремі вірші, опубліковані раніше, що увійдуть в розділ «Коротко — як діаг­ноз».

“У цій книзі в неповторному емоційному синтезі пере­тинаються трагічні пророцтва і пронизлива ніжність, нещадні афористичні скану­вання політичних реалій і ностальгійні виміри людського буття. Нинішня війна бачиться не лише як злочинний факт історичного вар­варства, а як глобальна загроза планеті. «Вітер з Марса» — унікальна мапа України в душі Поета — України зболеної, але нескореної і вільної, з тими її духов­ними кордонами, що існують понад Часом.” – написав про книгу директор видавництва поет Іван Малкович.

Проєкт «Території культури» виходить у партнерстві з компанією «Перша приватна броварня» і присвячений дослідженню історії та трансформації української культурної ідентичності.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies