У Франківську помер заслужений художник України Андрій Шабунін

У своїй творчості активно висвітлював тему козацтва та сюжетів творів Тараса Шевченка.

У Франківську помер заслужений художник України Андрій Шабунін
Андрій Шабунін
Фото: Facebook/Тарас Майстришин

В Івано-Франківську помер заслужений художник України Андрій Шабунін. 

Про цеповідомили його друзіколеги та мистецькі інституції міста.

Подруга художника Ірина Король написала, що він помер після довготривалої хвороби. Трагічну звістку підтвердили у фортечній галереї "Бастіон" та спілці художників Івано-Франківська.

Шабунін - етнічний росіянин - у своїй творчості активно висвітлював тему козацтва та сюжетів творів Тараса Шевченка.

"Творчість Андрія Шабуніна знали й цінували колеги, поціновувачі мистецтва, численні глядачі виставок. Його полотна залишаються частиною художнього образу нашого міста. Заслужений художник України, графік зі світовим іменем, здобув визнання як живописець-портретист, у творчому доробку якого особливе місце посідає шевченкіана й тема українського козацтва", – пишуть колеги митця.

Художник Ігор Роп'яник раніше розповідав, що Андрій Шабунін був етнічним росіянином і народився у Свердловській області. Здобув освіту у Харківському художньо-промисловому інституті. Згодом – створював портрети підозрюваних у карному розшуку за усними описами.

"Фоторепродукції його рисунків ми використовували в роботі, один примірник я підклеював у справу. Після затримання злочинців, для наочності, я поряд з рисунком вміщував їхнє фото. Таких "дуплетів" у справі назбиралося близько десятка. Схожість була неймовірною, багато хто навіть не повірив", – цитує Роп'яник книгу Юрія Богданова "Останній центуріон імперії".

 У 1989 році Андрій Шабунін став членом Національної спілки художників. У 2017-му за поданням обласної державної адміністрації йому присвоїли звання заслуженого художника України.

Митець був учасником численних українських і міжнародних виставок, бієнале та трієнале.

Парастас за Шабуніним відбудеться о 16-й годині 16 березня в церкві Святого Павла і Петра в Івано-Франківську. Похорон запланували на вівторок.

 

