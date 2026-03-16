Її виступ скасований через численні звернення громад, медіа та дипломатів про її політичні зв'язки з чинною російською владою та підтримку війни РФ проти України, анексії Криму.

Російська прима-балерина Світлана Захарова не братиме участі у гала-концерті Les Étoiles 2026, який відбудеться 20–21 березня у залі Santa Cecilia в Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone в Римі. Її виступ скасований через численні звернення громадськості. Про це повідомляє видання La Stampa з посиланням на організаторів.

У заяві зазначається, що цьогорічне видання гала має назву «Гала любові». Організатори пояснюють, що у програмі беруть участь чотири пари танцівників, які є партнерами як на сцені, так і в житті. Ідея події — представити танець як акт любові та міст, що поєднує різні школи, естетики й національності через універсальну мову танцю.

Організатори також посилаються на слова Папи Лео XIV з молитви Angelus від 25 січня 2026 року про необхідність бути «творцями миру вдома, у школі, у спорті — будь-де». І мовляв, саме з цією ідеєю до участі у гала була запрошена Світлана Захарова. За словами організаторів, вони виходили з переконання, що мистецтво може об’єднувати людей, не зводячи митців до їхньої національності, а танець може бути одним із мостів для зустрічі в ім’я миру. При цьому підкреслюється, що балерина не перебуває під санкціями країн Європейського Союзу, а запрошення було зроблено відповідно до чинного законодавства. Про її прямі зв'язки із чинною російською владою, підтримку війни та анекції Криму чомусь не йшлося.

Втім, останніми днями організація отримала офіційні звернення та повідомлення, у яких наголошувалося на символічній відповідальності культурних інституцій у нинішньому міжнародному контексті.

«Коли мистецька подія ризикує бути неправильно витлумаченою або використаною, виглядати як нормалізація того, що відбувається, і поглиблювати рани, міст, який мистецтво намагається побудувати, може зруйнуватися ще до того, як буде створений», — йдеться у заяві.

З огляду на це організатори, наголошуючи на повазі до свободи творчого самовираження і виступаючи проти дискримінації за національністю, повідомили про відкликали запрошення.

Нагадаємо, що це далеко не перша спроба пропутінської балерини виступати в різних європейських країнах і зокрема в Італії, раніше був скасований її виступ у Флоренції із великою інофрмаційною кампанію проти допуску країни-терориста і прокремлівських артистів на європейську сцени.