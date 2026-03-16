Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
На Херсонщині через російські обстріли загинула людина, двоє поранених

Покшкоджені житлові будинки, будівля навчального закладу, господарчі споруди та автотранспорт.   

Фото: nikvesti.com

Внаслідок ворожих обстрілів на Херсонщині одна людина загинула, ще двоє дістали поранень. Росіяни застосували БпЛА, авіабомби та артилерію.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України)", ідеться у повідомленні.   

За даними слідства, росіяни здійснили масований авіаційний удар, спрямувавши снаряди по населених пунктах Херсонського району області. Також ворог застосовував артилерію та дрони різного типу. 

Унаслідок російської агресії загинула одна людина та ще двоє дістали поранень. 

Близько 12:10 окупанти у Херсоні скинули вибухівку з БпЛА на цивільний автомобіль. Загинула 38-річна пасажирка, а 64-річний водій авто дістав осколкові поранення. 

Вранці за аналогічних обставин у Херсоні постраждав водій іншого авто – з важкими травмами чоловіка доставили до лікарні.    

Крім того, пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, будівля навчального закладу, господарчі споруди та автотранспорт.   

  • Унаслідок російських обстрілів Дніпропетровської області загинуло двоє людей. Восьмеро – дістали поранень, серед них троє дітей. 
﻿
Читайте також
