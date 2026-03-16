На Херсонщині через російські обстріли загинула людина, двоє поранених

Внаслідок ворожих обстрілів на Херсонщині одна людина загинула, ще двоє дістали поранень. Росіяни застосували БпЛА, авіабомби та артилерію.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України)", ідеться у повідомленні.

За даними слідства, росіяни здійснили масований авіаційний удар, спрямувавши снаряди по населених пунктах Херсонського району області. Також ворог застосовував артилерію та дрони різного типу.

Близько 12:10 окупанти у Херсоні скинули вибухівку з БпЛА на цивільний автомобіль. Загинула 38-річна пасажирка, а 64-річний водій авто дістав осколкові поранення.

Вранці за аналогічних обставин у Херсоні постраждав водій іншого авто – з важкими травмами чоловіка доставили до лікарні.

Крім того, пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, будівля навчального закладу, господарчі споруди та автотранспорт.