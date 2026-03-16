Суспільство / Війна

На Харківщині чоловік підірвався на вибухівці

Від отриманих трам чоловік загинув.

Фото: Нацполіція

На Харківщині внаслідок підриву на вибухонебезпечному предметі загинув чоловік, повідомляє Нацполіція області. За попередніми даними, 61-річний чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої в селі Малі Проходи Дергачівської громади. Від отриманих травм він загинув на місці.

Обставини події встановлюються. 

Поліція Харківщини закликає громадян бути максимально обережними та дотримуватися правил мінної безпеки. 

У разі виявлення підозрілих або невідомих предметів у жодному разі не торкайтеся їх, не намагайтеся переміщувати або розбирати. Відійдіть на безпечну відстань та негайно повідомте про знахідку за номером 102, 112 або 101. 

﻿
Читайте також
