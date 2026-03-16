На Харківщині росіяни поранили двох людей

Наслідки російської атаки у Холочеві на Харківщині

Протягом минулої доби росіяни обстріляли Харків і 18 населених пунктів області. Через це постраждали двоє людей.

Як розповів у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов, у с. Оскіл постраждав 54-річний чоловік, а у с. Черкаські Тишки Циркунівської громади – 42-річний.

Росіяни дронами атакували Київський район Харкова. По Харківщині окупанти застосували:

12 БпЛА типу «Герань-2»;

3 БпЛА типу «Молнія»;

8 fpv-дронів;

23 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Харкові пошкоджені 2 приватні будинки;

у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, 2 господарчі споруди, електромережі (с. Клинова-Новоселівка), 7 приватних будинків, автомобіль, адміністративну будівлю, електромережі (сел. Золочів), приватний будинок (м. Богодухів);

у Харківському районі пошкоджено електромережі (с. Черкаська Лозова), 2 приватні будинки, залізничну інфраструктуру (с. Коваленки), автомобіль (с. Черкаські Тишки), 2 автомобілі (сел. Слатине), будівлю (м. Дергачі);

у Чугуївському районі пошкоджено електромережі (м. Чугуїв).

Наслідки російської атаки у Золочеві

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 83 людини. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 22 806 людей.