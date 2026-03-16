​Вчора Сили оборони ліквідували 760 окупантів

Упродовж доби російська армія втратила 760 солдатів, 2 бойові броньовані машини, 19 артилерійських систем, РСЗВ, систему ППО, 111 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 2 одиниці спецтехніки.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.03.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 279 930 (+760) осіб
- танків – 11 781 (+0) од.
- бойових броньованих машин – 24 215 (+2) од.
- артилерійських систем – 38 457 (+19) од.
- РСЗВ – 1 687 (+1) од.
- засоби ППО – 1 333 (+1) од.
- Літаків – 435 (+0) од.
- Гелікоптерів – 349 (+0) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 181 153 (+1 883) од.
- крилаті ракети – 4 468 (+0) од.
- кораблі / катери / ships – 33 (+1) од. (підтверджено результат попередніх уражень)
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 83 624 (+111) од.
- спеціальна техніка – 4 091 (+2) од.
Дані уточнюються.