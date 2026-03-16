Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом "Дружба"
ГоловнаСуспільствоВійна

​Вчора Сили оборони ліквідували 760 окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 1 279 930 солдатів. 

​Вчора Сили оборони ліквідували 760 окупантів
Український захисник, ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Упродовж доби російська армія втратила 760 солдатів, 2 бойові броньовані машини, 19 артилерійських систем, РСЗВ, систему ППО, 111 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 2 одиниці спецтехніки. 

Про це повідомив Генштаб

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.03.26 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 279 930 (+760) осіб 
  • танків – 11 781 (+0) од.
  • бойових броньованих машин – 24 215 (+2) од.
  • артилерійських систем – 38 457 (+19) од.
  • РСЗВ – 1 687 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 333 (+1) од.
  • Літаків – 435 (+0) од.
  • Гелікоптерів – 349 (+0) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 181 153 (+1 883) од.
  • крилаті ракети – 4 468 (+0) од.
  • кораблі / катери / ships – 33 (+1) од. (підтверджено результат попередніх уражень)
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 83 624 (+111) од.
  • спеціальна техніка – 4 091 (+2) од.

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

