Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Довічне позбавлення волі присудили мешканці Херсона за державну зраду
Довічне позбавлення волі присудили мешканці Херсона за державну зраду
​Санду: удар Росії по Новодністровській ГЕС спричинив розлив нафти у Дністрі та загрозу водопостачанню Молдови

Президентка наголосила, що відповідальність лежить на Росії. 

Президентка Республіки Молдова Майя Санду
Фото: EPA/UPG

Атака Росії на Новодністровську гідроелектростанцію призвела до розливу нафти в річку Дністер, що загрожує водопостачанню Молдови.

Про це заявила президентка країни Мая Санду.

 "Ми оголосили екологічну тривогу та діємо для захисту нашого народу. Росія несе повну відповідальність", - написала вона в соцмережі Х.

Що передувало

13 березня стало відомо, що після нещодавньої атаки Росії на Дністровську ГЕС було зафіксовано витік технічних мастил у річку Дністер. Забруднення вже поширилося вниз за течією, перетнувши державний кордон із Молдовою. Український омбудсман заявив, що  готує офіційні листи до ООН із вимогою зафіксувати факт забруднення.

Того ж дня Україна та Молдова домовилися звернутися до міжнародних організацій із закликом засудити терористичні дії Росії, які призвели до пошкодження об’єктів гідроенергетичної інфраструктури та забруднення Дністра. 

Читайте також
