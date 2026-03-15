​Санду: удар Росії по Новодністровській ГЕС спричинив розлив нафти у Дністрі та загрозу водопостачанню Молдови

Президентка наголосила, що відповідальність лежить на Росії.

Атака Росії на Новодністровську гідроелектростанцію призвела до розливу нафти в річку Дністер, що загрожує водопостачанню Молдови.

Про це заявила президентка країни Мая Санду.

"Ми оголосили екологічну тривогу та діємо для захисту нашого народу. Росія несе повну відповідальність", - написала вона в соцмережі Х.

Що передувало

13 березня стало відомо, що після нещодавньої атаки Росії на Дністровську ГЕС було зафіксовано витік технічних мастил у річку Дністер. Забруднення вже поширилося вниз за течією, перетнувши державний кордон із Молдовою. Український омбудсман заявив, що готує офіційні листи до ООН із вимогою зафіксувати факт забруднення.

Того ж дня Україна та Молдова домовилися звернутися до міжнародних організацій із закликом засудити терористичні дії Росії, які призвели до пошкодження об’єктів гідроенергетичної інфраструктури та забруднення Дністра.