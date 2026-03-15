Три іранські футболістки відмовилися від притулку в Австралії

Три футболістки жіночої збірної Ірану, які залишалися в Австралії після Кубка Азії та отримали там притулок, вирішили повернутися на батьківщину.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Уночі три учасниці жіночої збірної Ірану з футболу ухвалили рішення приєднатися до решти команди на шляху назад до Ірану", – йдеться в заяві міністра внутрішніх справ Австралії Тоні Берка.

За його словами, після того, як спортсменки повідомили австралійській владі про своє рішення, їм неодноразово пропонували обговорити можливі варіанти.

Іранська державна агенція Tasnim опублікувала фото футболісток і назвала їхні імена – Мона Хамуді, Захра Сарбалі та Захра Мошкекар. Tasnim повідомила, що спортсменки, "відкинули спокусливу та політизовану пропозицію Австралії" і , повертаються "в теплі обійми своїх сімей та батьківщини".

Зазначається, що спортсменки попрямували до Куала-Лумпура, щоб приєднатися до решти команди, яка повертається додому з Австралії.

Контекст

В Австралії відбувався Кубок Азії з футболу серед жінок. Під час турніру іранські футболістки не співали національний гімн і стояли мовчки під час його виконання. В Ірані таку поведінку вважали протестом проти влади країни та назвали спортсменок "зрадницями".

Австралія заявила про готовність надати футболісткам притулок, і сім учасниць збірної скористалися цією пропозицією. Пізніше одна зі спортсменок передумала та зв’язалася з іранським посольством, розкривши безпечне місце решти членів команди. Після цього влада Австралії терміново перевезла футболісток в інше місце.

У дописі в соцмережі Truth Social президент США Дональд Трамп заявив, що було б "серйозною гуманітарною помилкою", якби Австралія дозволила футболісткам повернутися до Ірану, і зазначив, що США готові надати їм притулок, якщо Австралія цього не зробить.