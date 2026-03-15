Прем'єр-міністр заявив, що лише переобравши його, угорці "зможуть уникнути того, щоб їхніх синів відправляли на смерть за Київ".

Віктор Орбан на мітингу у Будапешті. 16 березня 2026 року

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан посилив свою антиукраїнську риторику під час сьогоднішнього мітингу у Будапешті, пише Bloomberg.

Він представив вибори в Угорщині 12 квітня як вибір між тим, щоб залишатися з ним, або ж встановити маріонетку президента Володимира Зеленського.

Орбан, найбільш проросійський лідер Європейського Союзу, а також союзник президента США Дональда Трампа, заявив натовпу біля будівлі угорського парламенту в Будапешті, що лише переобравши його, вони зможуть уникнути того, щоб їхніх синів відправляли на смерть за Київ.

Орбан назвав Україну черговим ворогом, якому він має кинути виклик.

“У молодості я сказав “ні” Радянському Союзу”, – сказав він, посилаючись на знакову промову 1989 року, в якій вимагав виведення російських військ з Угорщини.

“Тепер я кажу “ні” українцям”, – сказав він.

Фото: EPA/UPG Проурядові учасники акції тримають плакат: ми не будемо колонією України. 15 березня 2026 року

Прихильники Орбана та його суперника Петера Мадяра проводять у Будапешті окремі акції для “останнього великого випробування сил” перед виборами у квітні.

Сьогодні угорці вшановують революцію 1848 року, в якій угорці повстали проти австрійських Габсбургів. Це свято традиційно є “моментом для дуельних партійних мітингів”. Водночас близькість голосування 12 квітня та міжнародна напруженість надають цьогорічним подіям ще більшої ваги.

Вибори можуть покласти край 16-річному правлінню очільника угорського уряду. Незалежні опитування дають “Тисі” перевагу над Фідес на цілих 20 пунктів.

Орбан звинувачує Україну в перекритті постачання енергоносіїв з метою повалення його уряду.

Очільник угорського уряду заявив, що не збирається відмовлятися від російських енергоресурсів, не допомагатиме Україні в війні та не допустить її вступу до Євросоюзу.