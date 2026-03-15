"Останнє випробування сил": прихильники Орбана і його опонента проводять сьогодні акції у Будапешті

Симпатики уряду святкують у Будапешті річницю революції 1848 року. 15 березня 2026 року

Прихильники угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана та його суперника проводять сьогодні у Будапешті окремі акції для “останнього великого випробування сил” перед виборами у квітні. Угорщина святкує річницю революції 1848 року.

Про це повідомляє Bloomberg.

Національне свято 15 березня, що вшановує революцію 1848 року, в якій угорці повстали проти австрійських Габсбургів, традиційно є “моментом для дуельних партійних мітингів”. Водночас близькість голосування 12 квітня та міжнародна напруженість надають цьогорічним подіям ще більшої ваги.

“Марш миру сьогодні! Ваша країна потребує вас”, – написав Орбан у своїх соціальних мережах. Прихильники його партії “Фідес” – здебільшого літні люди, багато з яких приїхали з-за меж столиці – зібралися на площі біля Дунаю.

Прем'єр-міністр із найдовшим у ЄС стажем має виступити пізніше сьогодні на мітингу перед угорським парламентом.

Суперник політика Петер Мадяр та його партія “Тиса” проведуть свій захід пізніше, пройшовши маршом до міського парку.

Вибори можуть покласти край 16-річному правлінню очільника угорського уряду. Незалежні опитування дають “Тисі” перевагу над Фідес на цілих 20 пунктів.

Виборці висловлюють обурення економічним спадом, низькою якістю державних послуг та низкою корупційних скандалів і скандалів у сфері захисту дітей.