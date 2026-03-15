Зеленський: деякі уряди і компанії намагалися купити українську зброю в обхід держави

Представники деяких урядів або іноземних компаній хочуть закуповувати українські засоби в обхід держави. Це відбувається через ажіотаж, сказав президент на зустрічі з журналістами.

Він вважає, що це не поліпшить відносини України з такими партнерами. Українські компанії заробляють великі гроші, і, щоб зберегти цінність компаній, треба берегти їхній досвід.

“Це можна, в принципі, вирішувати на рівні Ставки. Але Ставка – це в будь-якому випадку врегулювання, але з обмеженнями. Поки що поставлено завдання і Умєрову, і Федорову, і Генштабу – щоб усіх трішечки систематизувати”, – сказав Володимир Зеленський.

Є країни, які вже мають є сотні українських перехоплювачів.

"Я знаю країни, у яких є сотні наших перехоплювачів. Я знаю конкретну компанію, яка є українсько-американською 50/50, і вони продавали перехоплювачі. І я сказав своєму міністерству оборони та подав відповідні сигнали цій приватній компанії, і я подавав їм сигнали багато разів. Я сказав їм: «Це недобре». Чому? Тому що у нас зараз висока репутація у світі. Ви надасте ці дрони. Вам вирішувати, чи продавати їх, якщо хочете, гаразд. Але без наших воїнів це не працюватиме. Це означає, що ви почнете говорити з нашими хлопцями. А це неприйнятно, щоб ви, просто приватний сектор, могли фактично забирати з нашого захисту воїнів чи операторів дронів. Це неприйнятно. Вони намагалися це зробити. І тому я сказав, що це повинна бути система, а не щось таке хаотичне, коли хтось до когось добіжав і щось отримав", – сказав він.

Президент звернув увагу, що без згоди урядів США і країн Європи не може купити ракети.

“Я не можу купити жодну зброю, про яку всі кажуть, що це начебто відкритий ринок всюди. Я не міг купити жодного виду зброї, поки я не домовлявся з лідером держави, в якій її виробляють. Жодного. Я вже не говорю про деталі, мікрочіпи. Всі говорять про вільну економіку, вільний ринок, але нічого зі зброї ми не могли купити справді вільно – це завжди спочатку політичні домовленості та відповідний жорсткий контроль експорту. Навіть у деяких вільних країнах ми контракти отримуємо не від приватного сектора спочатку. До мене приходить за політичною лінією контракт. Тільки потім приватний сектор починає з нами розмовляти. Ніяка зброя не була продана Україні просто приватним сектором під час цієї війни. А наші хочуть…” – пояснив він.