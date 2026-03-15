Зеленський про послаблення американських санкцій: це російський гачок, і виграє лише Москва

Україна не підтримує послаблення санкційної політики проти Росії. На зустрічі з журналістами президент Володимир Зеленський сказав, що, на його думку, зняття санкцій з Москви допоможе не світу, а тільки Росії.

Говорячи про рішення Сполучених Штатів на один місяць послабити санкції для російської нафти президент сказав, що, ймовірно, для якихось країн на короткий термін може стати легше стосовно обсягів енергопостачання. Однак в підсумку – це російський гачок.

“Ми пам'ятаємо газову кризу, залякування з боку Росії, закиди. Але ми бачимо, що Європа стала більш незалежною. Безумовно, це впливає на ціну, тому що демпінг. Коли є дефіцит, буде демпінг, і хтось буде гратися. Але ціна ж зростає не тільки через дефіцит, а переважно через інформаційний вплив, емоції, спеціальну політичну накрутку. Емоція впливає на ціну, потім ціна відкочується. Окрім емоцій, є також біржові показники тощо. Тому точно не підтримуємо послаблення санкційної політики. І загалом ця війна на Близькому Сході нам не допомагає у перспективі тут і зараз, хоча у нас немає жодних ілюзій стосовно режиму в Ірані і ми точно цей режим не підтримуємо, і це ще мʼяко кажучи”, – сказав президент.

Зеленський вважає, що рішення Штатів пов’язане з бажанням покращити їхні позиції.

Президент додав, що в разі продовження послаблення санкцій Росія продовжить заробляти. І для вагомих збитків одних лише українських ударів буде замало. Водночас діпстрайки проти оборонної і нафтової галузі "точно спрацювали", вважає він.

Контекст

США на тлі нафтової кризи, спричиненої війною проти Ірану, 13 березня вирішили на місяць призупинити дію санкцій проти російських енергоносіїв, які транспортуються морем.

Офіс контролю за іноземними активами повідомив про видачу спеціальної загальної ліцензії, яка дозволяє постачання і продаж нафти з Росії, що була завантажена на судна до 12 березня 2026 року. Термін дії дозвільного документа становить 1 місяць – до 11 квітня. Кремль отримав нагоду продавати нафту навіть з тих танкерів, які були внесені США до чорного списку, а портам дозволено надавати цим суднам повний комплекс послуг.

За українськими даними, це послаблення може принести росіянам $10 млрд.