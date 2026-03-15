Зеленський: народні депутати мають служити державі або в парламенті, або на фронті

Президент України Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами заявив, що народні депутати повинні продовжувати працювати у Верховній Раді під час воєнного стану або ж долучатися до захисту держави на фронті, пише LB.ua.

"З перших днів повномасштабного російського вторгнення були депутати, які хотіли скласти мандат. Можуть бути різні бажання і різне ставлення до них, але у нас воєнний стан і треба захищати нашу державу. І тому народним депутатам доведеться або служити в парламенті згідно з українським законодавством, або я готовий проговорювати з представниками парламенту закон щодо змін до мобілізації, щоб депутати могли піти на фронт", — зазначив президент.

Президент також зауважив, що теоретично можливий і третій варіант – змінити законодавство та провести вибори. Проте він вважає проведення виборів під час війни неможливим через безпекові та юридичні обмеження.

Також глава держави звернув увагу на роботу Верховної Ради. На його думку, ситуацію з ефективністю голосувань необхідно покращити: "Щодо того, як працює парламент зараз: може бути багато різних причин, багато особистих оцінок. Але ситуацію треба виправляти".

Зеленський зазначив, що інколи опозиційні сили не підтримують важливі законопроєкти, зокрема ті, які пов’язані з міжнародною фінансовою підтримкою, співпрацею з Міжнародний валютний фонд, розблокуванням макрофінансової допомоги від ЄС або необхідні для євроінтеграції України.

"На жаль, опозиціонери не додають своїх голосів за ті чи інші важливі законопроєкти – чи то законодавчий запит від МВФ для фінансової підтримки, чи то для розблокування 90 мільярдів євро, чи то законопроєекти, які необхідні для євроінтеграції. Навіть про закони, які не є гострими, завжди доводиться домовлятися з опозиційними силами, довго переконувати, щоб демонструвати єдність, про яку так часто говорять. Але крім слів, треба демонструвати її в діях. Треба зібратися із силами і прийняти для себе рішення", – каже Президент.

"Ми живемо до кінця війни, співпрацюємо, голосуємо, впроваджуємо відповідні закони, зміни, кадрові рішення тощо, або міняємо закон і дозволяємо мобілізацію депутатів, які не готові далі працювати в парламенті", – підсумував президент.