Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Довічне позбавлення волі присудили мешканці Херсона за державну зраду
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
ГоловнаПолітика

Франція пропонує посередництво у переговорах між Ізраїлем і Ліваном

Макрон пропонує провести переговори у Парижі. 

Еммануель Макрон у Давосі, 20 січня 2026
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Еммануель Макрон заявив у суботу, що Ліван готовий до «прямих переговорів» з Ізраїлем, і запропонував провести такі переговори в Парижі.

Його цитує Politico.

«Ліванський уряд сигналізував про готовність брати участь у прямих переговорах з Ізраїлем», – написав французький лідер у соціальній мережі X. 

Він додав, що обговорив ситуацію з президентом Лівану Жозефом Ауном, прем’єр-міністром Навафом Саламом та спікером парламенту Набіхом Беррі.

За словами Макрона, у переговорах мають бути представлені всі політичні сили країни.

«Ізраїль повинен скористатися цією можливістю, щоб розпочати переговори, оголосити припинення вогню, знайти довготривале рішення та дозволити ліванській владі виконати свої зобов’язання щодо суверенітету країни», – заявив він.

Напруженість між Ізраїлем і Ліваном різко зросла за останні два тижні після того, як підтримуване Іраном угруповання Хезболла випустило ракети по Ізраїлю у відповідь на американо-ізраїльські удари по Ірану 28 лютого. Ізраїль у відповідь завдав серії ударів по території Лівану.

Макрон закликав Хезболлу негайно припинити “безрозсудну ескалацію”, а Ізраїль – утриматися від масштабної наземної операції та припинити масовані авіаудари.

За його словами, сотні тисяч людей уже залишили свої домівки через бомбардування.

«Франція готова сприяти цим переговорам, прийнявши їх у Парижі», – підсумував президент Франції.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies