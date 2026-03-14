Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
​Президент Куби підтвердив переговори зі США

Метою переговорів було «визначити двосторонні проблеми, які потребують вирішення».

Президент Куби Мігель Діас-Канель виступає під час заходу на підтримку Венесуели в Гавані, Куба, 3 січня 2026 року. Діас-Канель
Фото: EPA/UPG

Кубинська влада провела переговори зі Сполученими Штатами, це вперше публічно підтвердив президент Мігель Діас-Канель.

Про це пише CNN

«Існують міжнародні фактори, які сприяли проведенню цих переговорів», – заявив Діас-Канель у відеозверненні, показаному на державному телебаченні. За його словами, метою переговорів є «визначити двосторонні проблеми, які потребують вирішення».

Трамп у п’ятницю підтвердив заяву кубинського лідера, поширивши інформацію про це у своїй соціальній мережі Truth Social.

Діас-Канель повідомив, що з кубинського боку переговори вів він сам разом із колишнім президентом Раулем Кастро та деякими членами Комуністичної партії Куби, однак не уточнив, хто представляв Сполучені Штати.

Представник Білого дому повідомив телеканалу CNN, що, за словами Трампа, Вашингтон веде переговори з Кубою, а її керівництво «повинно укласти угоду», яка, на думку американського президента, «може бути дуже легко досягнута».

Трамп уже кілька разів заявляв, що США ведуть переговори з кубинськими представниками, але це перше підтвердження таких контактів з боку Гавани. Минулого місяця заступник міністра закордонних справ Куби повідомляв CNN, що сторони мали «деякий обмін повідомленнями», але на той момент повноцінний двосторонній діалог ще не був встановлений.

Діас-Канель назвав переговори «дуже чутливим процесом», який ведеться з великою відповідальністю.

Після затримання президента Венесуели Ніколаса Мадуро під час операції США на початку року Трамп припинив поставки венесуельської нафти на Кубу та пригрозив запровадити мита для інших країн, які продають нафту острову. Це ще більше загострило часті відключення електроенергії та дефіцит палива на Кубі.

За словами представника Білого дому, Куба переживає серйозну кризу, оскільки втратила підтримку Венесуели, а Мексика також припинила постачання нафти.

На пресконференції після виступу Діас-Канель заявив, що критична ситуація в країні пов’язана з «енергетичною блокадою», запровадженою США. Він додав, що влада заздалегідь готувалася до такої ситуації, але наголосив, що протягом трьох місяців у країну не надходило паливо. За його словами, особливо постраждала система охорони здоров’я.

«Зараз у країні десятки тисяч людей очікують на операції, які неможливо провести через відсутність електроенергії», – зазначив він. 

Діас-Канель також повідомив, що ФБР може відвідати Кубу, щоб допомогти розслідувати інцидент минулого місяця, коли кубинські сили застрелили людей на швидкісному катері, серед яких був громадянин США. Кубинська влада стверджує, що вони намагалися здійснити терористичний акт.

За словами президента, інформація про подію була передана американській стороні, яка через дипломатичні та консульські канали висловила інтерес спільно з’ясувати обставини інциденту.

