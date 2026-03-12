Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Європарламент засудив дії Угорщини щодо працівників українського Ощадбанку

Очільник МЗС Сибіга подякував за чітку позицію щодо "бандитизму Угорщини".

Європарламент засудив дії Угорщини щодо працівників українського Ощадбанку
Фото: EPA/UPG

Європейський парламент засудив дії Угорщини щодо сімох працівників українського Ощадбанку.

Про це заявив очільник МЗС України Андрій Сибіга.

"Вдячний 35 депутатам Європарламенту за висловлення чіткої позиції щодо бандитизму Угорщини, затримання та жорстокого поводження минулого тижня з сімома громадянами України, а також крадіжки грошей та золота державного Ощадбанку", - йдеться в заяві.

Сибіга додав, що відповідна заява Європарламенту відображає європейську позицію на захист верховенства права та спільних цінностей з Україною.

"Беззаконня в Угорщині перейшло всі можливі межі, і його потрібно викривати, а не терпіти. У цьому відношенні ми покладаємося на сильні голоси в Європі, щоб вони зайняли принципову позицію", - заявив очільник МЗС.

Про що йдеться?

  • 5 березня Угорська влада в Будапешті затримала сімох громадян України.Захоплені українці є співробітниками державного Ощадбанку, які виконували рейс на двох інкасаторських автомобілях між Австрією та Україною, які перевозили кошти та цінності в межах регулярних перевезень між державними банками.
  • Увечері 6 березня сімох українців вдалося повернути додому.
  • Голова МЗС Сибіга також заявив, що Україна вимагає негайного повернення грошей і дорогоцінних металів, які угорська влада незаконно забрала в українських інкасаторів. У МЗС наголошують, ці гроші належать державному банку України "Ощадбанк".
﻿
