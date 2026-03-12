Європарламент засудив дії Угорщини щодо працівників українського Ощадбанку

Європейський парламент засудив дії Угорщини щодо сімох працівників українського Ощадбанку.

Про це заявив очільник МЗС України Андрій Сибіга.

"Вдячний 35 депутатам Європарламенту за висловлення чіткої позиції щодо бандитизму Угорщини, затримання та жорстокого поводження минулого тижня з сімома громадянами України, а також крадіжки грошей та золота державного Ощадбанку", - йдеться в заяві.

Сибіга додав, що відповідна заява Європарламенту відображає європейську позицію на захист верховенства права та спільних цінностей з Україною.

"Беззаконня в Угорщині перейшло всі можливі межі, і його потрібно викривати, а не терпіти. У цьому відношенні ми покладаємося на сильні голоси в Європі, щоб вони зайняли принципову позицію", - заявив очільник МЗС.

Про що йдеться?

5 березня Угорська влада в Будапешті затримала сімох громадян України.Захоплені українці є співробітниками державного Ощадбанку, які виконували рейс на двох інкасаторських автомобілях між Австрією та Україною, які перевозили кошти та цінності в межах регулярних перевезень між державними банками.