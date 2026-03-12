Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
ВР ратифікувала угоду між Україною та ЄІБ про запуск системи екстреної допомоги 112

Угода дозволяє отримати 40 млн євро кредиту для розгортання єдиного телефонного номера 112 на всій території України.

Сьогодні, 12 березня, Верховна Рада України ратифікувала угоду між Україною та Європейським інвестиційним банком про запуск системи екстреної допомоги 112.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Верховної Ради

Угода дозволяє отримати 40 млн євро кредиту для розгортання єдиного телефонного номера 112 на всій території України. 

Документ передбачає створення сучасної ІТ-інфраструктури та мережі кол-центрів, які об’єднають роботу рятувальників, поліції, екстреної медицини та аварійних газових служб. 

Це має наблизити українські цифрові служби реагування до загальноєвропейських стандартів.

«Кредитні ресурси планується залучити на реалізацію заходів із створення та впровадження системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 на всій території Україні, що забезпечить сталий належний рівень функціонування екстрених служб відповідно до загальноєвропейських вимог та належну швидкість реагування цих служб на ситуації, які загрожують здоров’ю, життю, майну громадян, навколишньому природному середовищу, громадському порядку, та інші небезпечні події», – йдеться у пояснювальній записці документу.

Там також вказано, що ця угода та будь-які позадоговірні зобов’язання, що виникають з нею або у зв’язку з нею, регулюються згідно з міжнародним публічним правом. 

Також зазначено, що документ із моменту затвердження набирає юридичну силу та становить частину національного законодавства.

  • У грудні минулого року Міністерство внутрішніх справ розробило офіційний сервіс екстреної допомоги 112, який може працювати навіть без мобільного зв’язку.
