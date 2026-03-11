Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Politico: Зеленський хоче, щоб Дональд Трамп посилив тиск на Путіна, а не на нього

Президент України також закликав лідерів ЄС розробити план Б для довгострокового фінансування України.

Володимир Зеленський на 62-й Мюнхенській безпековій конференції
Фото: EPA/UPG

Володимир Зеленський хоче, щоб Трамп посилив тиск на президента Росії та припинив тиснути на нього, щоб він погодився на перемир'я після понад чотирьох років війни. 

Про це заявив Зеленський в інтерв'ю Politico.

Щодо мирних переговорів, Президент заявив, що вплив Трампа все ще буде ключовим: «Ми не довіряємо Росії, але я думаю, і я вірю, що американці справді хочуть завершити цю війну. Я сподіваюся, що вони нам допоможуть, але нам потрібен більший тиск на Росію, а не на мене».

Як пише видання, Зеленський також розповів, що стикається з труднощами у зарученні підтримки європейців на тлі ворожнечі з угорським президентом Орбаном. Угорщина та Словаччина затримують раніше узгоджену позику в розмірі 90 мільярдів євро від країн ЄС.

Президент України хоче, щоб ЄС розробив план Б на випадок, якщо «шантаж» Орбана не вдасться подолати до того, як ресурси Києва вичерпаються. 

  • Україна отримає гроші від країн ЄС для фінансування військової боротьби, навіть якщо Угорщина та Словаччина й надалі блокуватимуть обіцяний кредит на €90 млрд, повідомили виданню Politico два дипломати ЄС.
