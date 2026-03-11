Politico: Зеленський хоче, щоб Дональд Трамп посилив тиск на Путіна, а не на нього

Володимир Зеленський хоче, щоб Трамп посилив тиск на президента Росії та припинив тиснути на нього, щоб він погодився на перемир'я після понад чотирьох років війни.

Про це заявив Зеленський в інтерв'ю Politico.

Щодо мирних переговорів, Президент заявив, що вплив Трампа все ще буде ключовим: «Ми не довіряємо Росії, але я думаю, і я вірю, що американці справді хочуть завершити цю війну. Я сподіваюся, що вони нам допоможуть, але нам потрібен більший тиск на Росію, а не на мене».

Як пише видання, Зеленський також розповів, що стикається з труднощами у зарученні підтримки європейців на тлі ворожнечі з угорським президентом Орбаном. Угорщина та Словаччина затримують раніше узгоджену позику в розмірі 90 мільярдів євро від країн ЄС.

Президент України хоче, щоб ЄС розробив план Б на випадок, якщо «шантаж» Орбана не вдасться подолати до того, як ресурси Києва вичерпаються.