МЗС надало докази, що попереджало угорців про неприйнятні дати приїзду делегації

У Будапешті роблять все, щоб перетворити питання роботи нафтопроводу "Дружба" на фарс.

Міністерство закордонних справ України оприлюднило дипломатичну ноту на адресу посольства Угорщини, в якій чітко заявило про нейприйнятність термінів візиту делегації з Будапешта, яка нібито має вести перемовини про відновлення роботи нафтопроводу "Дружба".

Як пише Укрінформ, українські дипломати чітко пояснили, що не погоджують дати приїзду "делегації" на чолі із заступником міністра енергетики Угорщини Ґабором Цепеком. Угорській стороні було запропоновано обрати інший час для візиту.

Натомість очільник угорського МЗС Петер Сіярто розіграв чергову драму, звинувативши у брехні Президента України Володимира Зеленського, який заявив, що не знає про мету приїзду до України угорців. Сіярто посилався на те, що посольство фактично в ультимативній формі поставило українське МЗС перед фактом щодо прибуття Цепека та інших посадовців.

Оскільки "делегація" не володіє жодними повноваженнями і перетнула український кордон на основі безвізового режиму, як будь-які інші громадяни ЄС, українське МЗС та Президент Зеленський вважають поїздку угорців приватною.