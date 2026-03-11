Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
ГоловнаСвіт

Опонент Орбана звинувачує Росію у втручанні у вибори в Угорщині за допомогою дипфейків

Ворог використає у кампанії конфлікт угорської влади з Україною.

Опонент Орбана звинувачує Росію у втручанні у вибори в Угорщині за допомогою дипфейків
Лідер угорської опозиційної партії 'Тиса' Петер Мадяр
Фото: EPA/UPG

Лідер угорської опозиції Петер Мадяр заявив про масштабну кампанію з дезінформації, яку готують російські спецслужби для підтримки Віктора Орбана напередодні виборів 12 квітня, передає Politico.

За словами Мадяра, Кремль планує опублікувати серію з 14 відео, створених штучним інтелектом, щоб дискредитувати кандидатів від опозиційної партії «Тиса». 

Наразі Мадяр випереджає чинного прем'єра в опитуваннях приблизно на 10 пунктів, що робить майбутні вибори найскладнішим викликом у кар'єрі Орбана.

Роль Росії у цих процесах стає дедалі помітнішою. Мадяр відкрито закликав Орбана негайно припинити підготовку до фальсифікацій та «наказати російським агентам покинути Угорщину». Опозиція побоюється, що метою цих атак є примусове видалення незручних кандидатів із перегонів у 106 виборчих округах, оскільки термін реєстрації вже минув, і замінити знятих осіб буде неможливо. 

За інформацією Financial Times, Кремль уже схвалив план підсанкційної комунікаційної агенції щодо підтримки партії «Фідес» через таргетовані атаки на опозиціонерів.

У відповідь на звинувачення партія Орбана «Фідес» використовує власні наративи про зовнішнє втручання. Представники влади заперечують зв'язки з російською розвідкою і натомість стверджують, що Мадяра фінансує Україна з метою встановлення «маріонеткового уряду», лояльного до Києва та Брюсселя. Пропагандистська лінія Будапешта також включає звинувачення на адресу українського  президента Володимира Зеленського у блокуванні поставок нафти через «Дружбу» та нібито «погрозах життю» Орбана.

  • Днями Мадяр заявив, що співробітники російської військової розвідки (ГРУ) кілька тижнів перебувають у Будапешті з метою вплинути на результати виборів в Угорщині, як це раніше відбувалося в Молдові.
  • Опозиціонер закликав Орбана негайно зупинити втручання і вислати російських спецслужбістів, які прибули під дипломатичним прикриттям.
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies