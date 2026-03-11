Опонент Орбана звинувачує Росію у втручанні у вибори в Угорщині за допомогою дипфейків

Ворог використає у кампанії конфлікт угорської влади з Україною.

Лідер угорської опозиції Петер Мадяр заявив про масштабну кампанію з дезінформації, яку готують російські спецслужби для підтримки Віктора Орбана напередодні виборів 12 квітня, передає Politico.

За словами Мадяра, Кремль планує опублікувати серію з 14 відео, створених штучним інтелектом, щоб дискредитувати кандидатів від опозиційної партії «Тиса».

Наразі Мадяр випереджає чинного прем'єра в опитуваннях приблизно на 10 пунктів, що робить майбутні вибори найскладнішим викликом у кар'єрі Орбана.

Роль Росії у цих процесах стає дедалі помітнішою. Мадяр відкрито закликав Орбана негайно припинити підготовку до фальсифікацій та «наказати російським агентам покинути Угорщину». Опозиція побоюється, що метою цих атак є примусове видалення незручних кандидатів із перегонів у 106 виборчих округах, оскільки термін реєстрації вже минув, і замінити знятих осіб буде неможливо.

За інформацією Financial Times, Кремль уже схвалив план підсанкційної комунікаційної агенції щодо підтримки партії «Фідес» через таргетовані атаки на опозиціонерів.

У відповідь на звинувачення партія Орбана «Фідес» використовує власні наративи про зовнішнє втручання. Представники влади заперечують зв'язки з російською розвідкою і натомість стверджують, що Мадяра фінансує Україна з метою встановлення «маріонеткового уряду», лояльного до Києва та Брюсселя. Пропагандистська лінія Будапешта також включає звинувачення на адресу українського президента Володимира Зеленського у блокуванні поставок нафти через «Дружбу» та нібито «погрозах життю» Орбана.