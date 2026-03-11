В Польському уряді заявили, що не планують вивільняти нафтові резерви

Таку заява з'явилась на тлі рішення МЕА про вивільнення 400 мільйонів барелів нафти.

Польща не планує вивільняти свої запаси нафти найближчим часом через стабільну та безпечну ситуацію з постачанням.

Про це повідомляє RMF24 з посиланням на заяву міністра енергетики Польщі Мілош Мотика.

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) оголосило в середу про план вивільнення 400 мільйонів барелів сирої нафти, що є найбільшою такою операцією в історії організації. Цей крок спрямований на стримування зростання цін на сиру нафту на тлі конфлікту між США, Ізраїлем та Іраном.

«Як Польща, ми не плануємо випускати резерви найближчим часом через стабільну та безпечну ситуацію з постачанням», – наголосив очільник Міненергетики країни.

Польське Міністерство енергетики оголосило, що їх паливна система працює без перебоїв, і Польща підтримує її стабільність незважаючи на напруженість на світових ринках.

У відомстві заявили, що це результат розгалуженої інфраструктури зберігання та транспортування, доступу до морських поставок з різних куточків світу, високого рівня запасів та багатомільйонних інвестицій.