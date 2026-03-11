Макрон: блокада Ормузької протоки не є підставою скасування санкцій проти РФ

Макрон закликав Трампа "прояснити кінцеві цілі та темп, який він хоче надати операціям в Ірані".

Макрон виступає в окулярах через травму ока, Париж, 16 січня 2026

Блокування Ормузької протоки через ситуацію на Близькому Сході, яке перешкоджає транспортуванню близько 20% світового видобутку нафти, не може бути підставою для скасування санкцій проти Росії.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон після онлайн-зустрічі лідерів країн "Групи семи", пише Укрінформ.

За словами Макрона, країни-учасники "G7" дійшли спільної позиції щодо продовження підтримки України та збереження санкційного тиску на Росію.

"У висновках цієї виняткової зустрічі G7 консенсус полягав у тому, що ми не повинні змінювати свою позицію щодо Росії та маємо продовжувати наші зусилля щодо України", – наголосив Макрон.

Президент Франції підкреслив, що навіть у разі ускладнення ситуації на світових енергетичних ринках санкції проти Росії мають залишатися чинними.

"Блокада Ормузької протоки, яка перешкоджає потоку 20% світового видобутку нафти, у жодному разі не виправдовує скасування санкцій, накладених на Росію, і не знімає обов’язку підтримувати Україну", – заявив він.

Макрон також зазначив, що наразі немає підтверджень від французьких або партнерських розвідувальних служб щодо використання Іраном морських мін в Ормузькій протоці.

"Принаймні сьогодні це зона бойових дій. Ми не можемо розглядати можливість відновлення міжнародної торгівлі", – додав президент Франції.

Крім того, Макрон закликав президента США Дональда Трампа "прояснити кінцеві цілі та темп, який він хоче надати операціям в Ірані".