Країни МЕА вивільнять 400 млн барелів нафти з резервів через кризу на Близькому Сході

32 країни-члени Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) ухвалили рішення вивільнити на ринок 400 мільйонів барелів нафти зі своїх надзвичайних резервів. Це має компенсувати перебої на світових нафтових ринках, спричинені загостренням ситуації на Близькому Сході.

Про це йдеться в офіційній заяві МЕА.

Виконавчий директор МЕА Фатіх Бірол наголосив, що нинішні виклики на нафтовому ринку мають безпрецедентний масштаб, тому країни-члени агентства вдалися до екстрених колективних дій.

"Ринки нафти є глобальними, тому реагування на серйозні перебої також має бути глобальним. Енергетична безпека є основоположним мандатом МЕА, і я радий, що члени агентства демонструють тверду солідарність, спільно вживаючи рішучих заходів", – зазначив Бірол.

За його словами, 400 мільйонів барелів нафти будуть поступово виведені на ринок відповідно до національних умов кожної країни-учасниці. Ці заходи можуть бути доповнені додатковими екстреними рішеннями з боку окремих держав.

У МЕА також повідомили, що країни-члени володіють екстреними запасами нафти обсягом понад 1,2 мільярда барелів, а ще близько 600 мільйонів барелів промислових резервів перебувають під державними зобов’язаннями.

Для агентства, заснованого у 1974 році, це вже шосте в історії скоординоване вивільнення стратегічних запасів. Подібні рішення ухвалювалися у 1991, 2005, 2011 роках та двічі у 2022 році.

У заяві підкреслюється, що загострення ситуації на Близькому Сході перешкоджає постачанню нафти через Ормузьку протоку. Наразі обсяги експорту нафти та нафтопродуктів у регіоні впали до рівня нижче 10% від показників до початку конфлікту.

За даними МЕА, у 2025 році через Ормузьку протоку проходило близько 25% світового морського транспортування нафти – приблизно 20 мільйонів барелів на добу. Альтернативні маршрути постачання наразі залишаються обмеженими.

У МЕА зазначили, що продовжуватимуть уважно стежити за ситуацією на світових ринках нафти і газу та, за необхідності, надаватимуть рекомендації урядам країн-членів.