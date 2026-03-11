У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Держсекретар МЗС: Консульський облік не впливає на право українців голосувати за кордоном

Цей облік є адміністративною процедурою, за яку стягується консульський збір.

Держсекретар МЗС: Консульський облік не впливає на право українців голосувати за кордоном
державний секретар МЗС Олександр Карасевич
Фото: МЗС України

Консульський облік є адміністративною процедурою, за яку стягується збір. Розмір становить 20 доларів або 18 євро за постановку для тих, кому він потрібен. Але право громадян України брати участь у виборах за кордоном не залежить від того, чи перебувають вони на консульському обліку. 

Про це заявив держсекретар Міністерства закордонних справ України Олександр Карасевич під час засідання робочої групи з підготовки пропозицій щодо проведення повоєнних виборів.

«Консульський облік формально і реально не пов’язаний з правом брати участь у виборах і бути включеним у виборчі списки», — наголосив він.

За його словами, українці зможуть голосувати незалежно від того, чи перебувають вони на консульському обліку.

«Громадяни України можуть брати і зможуть брати участь у виборах безвідносно до того, перебувають вони на консульському обліку чи не перебувають», — сказав представник МЗС.

Він також пояснив, що консульський облік є адміністративною процедурою, за яку стягується консульський збір.

«Консульський збір — це дуже унормоване питання. Розмір становить 20 доларів або 18 євро за постановку на консульський облік для тих, кому він потрібен», — зазначив Карасевич.

Окрім цього, він прокоментував питання створення дільничних виборчих комісій за кордоном, зокрема, у країнах, де кількість українських виборців невелика.

«Є випадки, коли ми зобов’язані створювати такі комісії, тому що в певних закордонних дипломатичних установах немає більше ніж 500 виборців. Наприклад, у деяких країнах Африки», — пояснив він.

Водночас МЗС пропонує запровадити додаткові критерії для створення нових виборчих дільниць за кордоном.

«Ми можемо стикнутися з ситуацією, коли будуть запити від громадян у населених пунктах, де їх 100–150, і постане питання, чи утворювати там додаткову дільницю», — зазначив Карасевич.

За його словами, у таких випадках рішення доведеться ухвалювати спільно Міністерству закордонних справ та Центральній виборчій комісії.

﻿
