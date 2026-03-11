Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Лубінець: з початку повномасштабного вторгнення РФ вбила 688 українських дітей

Зафіксовано щонайменше 23 випадки сексуального насильства щодо дітей.

Лубінець: з початку повномасштабного вторгнення РФ вбила 688 українських дітей
Фото: Центр національного спротиву

В Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ загинули 688 дітей, ще 2392 дитини зазнали поранень. Також зафіксовано щонайменше 23 випадки сексуального насильства щодо неповнолітніх.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець під час інтерактивного діалогу зі спеціальним представником генерального секретаря ООН з питань дітей і збройних конфліктів.

"З 2014 року Росія вбиває, калічить і депортує українських дітей. Лише з початку повномасштабного вторгнення загинули 688 дітей, 2392 поранені, зафіксовано щонайменше 23 випадки сексуального насильства. Пошкоджено або знищено 4505 закладів освіти та 2551 медичну установу", – наголошує Дмитро Лубінець.

Лубінець також звернув увагу на проблему примусової депортації українських дітей. За його словами, відомо про сотні місць, куди Росія вивозить неповнолітніх. Там дітей піддають ідеологічному перевихованню та мілітаризації.

Лубінець підкреслив, що ці факти є прямими доказами воєнних злочинів і злочинів проти людяності.

Уповноважений закликав міжнародну спільноту до конкретних дій – сприяти поверненню депортованих дітей, вимагати від Росії інформацію про їхнє місце перебування та притягнути винних до відповідальності.

За словами Лубінця, дії Росії мають бути визнані геноцидом українського народу, що стане свідченням готовності міжнародної спільноти називати ці злочини своїми іменами.

