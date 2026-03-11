Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
ГоловнаСуспільствоВійна

Російські дрони атакували евакуаційний автомобіль ДСНС у Запорізькому районі

Рятувальники вивозили двох цивільних з прифронтового села у Запорізькому районі.

Російські дрони атакували евакуаційний автомобіль ДСНС у Запорізькому районі
FPV-дрон
Фото: Міноборони

Російські окупанти атакували дронами евакуаційний автомобіль ДСНС у Запорізькому районі. 

Про це повідомляє ДСНС України.

Офіцери-рятувальники громади вивозили подружжя – 71-річну жінку та її 70-річного чоловіка – з прифронтового села.  

У машині разом із цивільними перебували 3 співробітників ДСНС.  На момент евакуації російські окупанти вдарили двома FPV-дронами: вони вибухнули поруч з автівкою. Внаслідок удару продовжувати рух нею стало неможливо.

Унаслідок атаки ніхто не постраждав. Людей доправили до Запоріжжя іншим службовим авто.

"Цей випадок вкотре показує цинізм росіян: удари завдають навіть по евакуаційних автомобілях, де перебувають рятувальники та мирні жителі. Попри постійну небезпеку, офіцери-рятувальники громад продовжують працювати – евакуюють людей із прифронтових територій та рятують життя", – наголошують у ДСНС.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies