Російські дрони атакували евакуаційний автомобіль ДСНС у Запорізькому районі

Рятувальники вивозили двох цивільних з прифронтового села у Запорізькому районі.

Російські окупанти атакували дронами евакуаційний автомобіль ДСНС у Запорізькому районі.

Про це повідомляє ДСНС України.

Офіцери-рятувальники громади вивозили подружжя – 71-річну жінку та її 70-річного чоловіка – з прифронтового села.

У машині разом із цивільними перебували 3 співробітників ДСНС. На момент евакуації російські окупанти вдарили двома FPV-дронами: вони вибухнули поруч з автівкою. Внаслідок удару продовжувати рух нею стало неможливо.

Унаслідок атаки ніхто не постраждав. Людей доправили до Запоріжжя іншим службовим авто.

"Цей випадок вкотре показує цинізм росіян: удари завдають навіть по евакуаційних автомобілях, де перебувають рятувальники та мирні жителі. Попри постійну небезпеку, офіцери-рятувальники громад продовжують працювати – евакуюють людей із прифронтових територій та рятують життя", – наголошують у ДСНС.