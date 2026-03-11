Російські дрони атакували евакуаційний автомобіль ДСНС у Запорізькому районі

Російські окупанти атакували дронами евакуаційний автомобіль ДСНС у Запорізькому районі.
Про це повідомляє ДСНС України.
Офіцери-рятувальники громади вивозили подружжя – 71-річну жінку та її 70-річного чоловіка – з прифронтового села.
У машині разом із цивільними перебували 3 співробітників ДСНС. На момент евакуації російські окупанти вдарили двома FPV-дронами: вони вибухнули поруч з автівкою. Внаслідок удару продовжувати рух нею стало неможливо.
Унаслідок атаки ніхто не постраждав. Людей доправили до Запоріжжя іншим службовим авто.
"Цей випадок вкотре показує цинізм росіян: удари завдають навіть по евакуаційних автомобілях, де перебувають рятувальники та мирні жителі. Попри постійну небезпеку, офіцери-рятувальники громад продовжують працювати – евакуюють людей із прифронтових територій та рятують життя", – наголошують у ДСНС.
- Російська армія прицільно вдарила по рятувальниках ДСНС під час гасіння пожежі, яка виникла через удар ворожого безпілотника у селі Велика Бабка на Чугуївщині.