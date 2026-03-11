РФ два дні поспіль завдає ударів по перекачувальних станціях нафтопроводу на півдні України

З початку року росіяни здійснили понад 30 атак на об’єкти інфраструктури Групи Нафтогаз.

Два дні поспіль російська армія атакує безпілотниками нафтотранспортну інфраструктуру Групи "Нафтогаз" на півдні України.

Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

За його словами, внаслідок атак зафіксовано пошкодження та руйнування на одній із перекачувальних станцій, проте люди не постраждали. Це не перший випадок атак на ключові об’єкти нафтопровідної мережі компанії.

"З якою метою росіяни цілеспрямовано били дронами та руйнували перекачувальну станцію нафтопроводу "Дружба" в місті Броди, рано чи пізно ми дізнаємося правду. А причина атак на перекачувальні станції на півдні України очевидна – унеможливити альтернативні постачання неросійської нафти до Європи", – наголошує Корецький.

Від початку цього року Росія здійснила понад 30 атак на об’єкти інфраструктури Групи "Нафтогаз".