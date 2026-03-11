У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
РФ два дні поспіль завдає ударів по перекачувальних станціях нафтопроводу на півдні України

З початку року росіяни здійснили понад 30 атак на об’єкти інфраструктури Групи Нафтогаз.

РФ два дні поспіль завдає ударів по перекачувальних станціях нафтопроводу на півдні України
ілюстративне фото
Фото: Сергій Корецький

Два дні поспіль російська армія атакує безпілотниками нафтотранспортну інфраструктуру Групи "Нафтогаз" на півдні України. 

Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

За його словами, внаслідок атак зафіксовано пошкодження та руйнування на одній із перекачувальних станцій, проте люди не постраждали. Це не перший випадок атак на ключові об’єкти нафтопровідної мережі компанії.

"З якою метою росіяни цілеспрямовано били дронами та руйнували перекачувальну станцію нафтопроводу "Дружба" в місті Броди, рано чи пізно ми дізнаємося правду. А причина атак на перекачувальні станції на півдні України очевидна – унеможливити альтернативні постачання неросійської нафти до Європи", – наголошує Корецький.

Від початку цього року Росія здійснила понад 30 атак на об’єкти інфраструктури Групи "Нафтогаз".

  • Лише у 2025 році зафіксовано 229 атак - більше, ніж за попередні три роки разом. Загалом з 2022 року по об’єктах Групи "Нафтогаз" застосовано понад 1 700 засобів ураження, включно з ракетами, дронами і артилерією.
﻿
