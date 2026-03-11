У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
На Чернігівщині судитимуть 19-річного юнака за зґвалтування дитини і вбивство її матері

Також постраждав свідок нападу на жінку.

нападник

Чернігівська обласна прокуратура передала до суду обвинувальний акт щодо 19-річного юнака, якого звинувачують у серії тяжких злочинів проти однієї родини. 

Про це повідомив Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, у травні 2025 року нападник заманив 13-річну дівчину на дах недобудови і зґвалтував її. Під час наступної зустрічі насильство продовжилося, нападник знімав усе на мобільний.

Коли про те, що сталося, дізналася мати потерпілої, між нею та юнаком виник конфлікт. Згодом зловмисник, намагаючись помститися або приховати злочин, одягнув балаклаву і вдерся до квартири родини. На очах у неповнолітнього сина жінки нападник завдав їй численних ножових поранень. На крики до помешкання прибіг сусід, проте зловмисник поранив і його, після чого втік з місця події.

Від отриманих травм і масивної крововтрати мати дівчини померла на місці, а пораненого сусіда вдалося врятувати. 

Наразі обвинувачений за клопотанням прокурорів перебуває під вартою. Йому загрожує покарання за вбивство, зґвалтування неповнолітньої та замах на вбивство свідка.

