ЦПД: російська пропаганда поширює чергову фейкову історію про "звірства ЗСУ"

Російська пропаганда продовжує поширювати дезінформацію про нібито "звірства Збройних Сил України".

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Зокрема, в мережі з’явилося відео, на якому жителька Бєлгородської області розповідає, що українські дрони "тероризують мирне населення російського регіону". За її словами, дрон нібито "дражнив бабусю з козою".

Центр протидії дезінформації наголошує, що відео не містить жодних доказів "українського дронового терору цивільних". Жінка не стверджує, що бачила події на власні очі, а інформація базується лише на чутках.

У ЦПД зазначають, що поширення подібних бездоказових відео є типовою тактикою російських пропагандистів. Мета – дискредитувати ЗСУ, виправдати продовження війни та відвернути увагу від задокументованих воєнних злочинів Росії в Україні.