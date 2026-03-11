У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ЦПД: російська пропаганда поширює чергову фейкову історію про "звірства ЗСУ"

Росіяни поширюють відео з нібито свідченнями жителів Бєлгородської області РФ.

ЦПД: російська пропаганда поширює чергову фейкову історію про "звірства ЗСУ"
Фото: Центр протидії дезінформації

Російська пропаганда продовжує поширювати дезінформацію про нібито "звірства Збройних Сил України". 

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Зокрема, в мережі з’явилося відео, на якому жителька Бєлгородської області розповідає, що українські дрони "тероризують мирне населення російського регіону". За її словами, дрон нібито "дражнив бабусю з козою".

Центр протидії дезінформації наголошує, що відео не містить жодних доказів "українського дронового терору цивільних". Жінка не стверджує, що бачила події на власні очі, а інформація базується лише на чутках.

У ЦПД  зазначають, що поширення подібних бездоказових відео є типовою тактикою російських пропагандистів. Мета – дискредитувати ЗСУ, виправдати продовження війни та відвернути увагу від задокументованих воєнних злочинів Росії в Україні.

