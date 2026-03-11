На Херсонщині через ворожі обстріли 11 березня загинув цивільний, ще 21 людина отримала поранення.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України)", – ідеться у повідомленні.

За даними слідства, 11 березня армія РФ вкотре застосовувала для атак населених пунктів області авіацію, артилерію, міномети та різного типу дрони.

Унаслідок російських обстрілів загинула одна людина та 21– отримала поранення.

Близько 12:00 окупанти скинули вибухівку з БпЛА на одну з вулиць села Гаврилівка Бериславського району. 66-річний чоловік отримав травми, несумісні із життям.

Також ворог застосував ударний дрон у селі Любимівка – поранено 35-річного волонтера громадської організації, що надає допомогу жителям Херсонщини.

Та о 12:30 окупанти спрямували FPV-дрон у маршрутне таксі, що курсує Херсоном. Травми різного ступеню тяжкості отримало 20 людей. Більшість з них потребувала госпіталізації.

Крім того, обстрілами пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, приміщення навчальних закладів, гуртожитки, автотранспорт.

Прокурори спільно зі слідчими продовжують фіксацію наслідків обстрілів та документування воєнних злочинів, скоєних збройними формуваннями держави-агресора.