Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом "Дружба"
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Херсонщині унаслідок обстрілів РФ загинув цивільний, ще 21 людина – поранена

Ворог застосував артилерію, міномети та авіацію.

На Херсонщині унаслідок обстрілів РФ загинув цивільний, ще 21 людина – поранена
наслідки атаки рф
Фото: прокуратура Херсонської області

На Херсонщині через ворожі обстріли 11 березня загинув цивільний, ще 21 людина отримала поранення. 

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України)", – ідеться у повідомленні.   

За даними слідства, 11 березня армія РФ вкотре застосовувала для атак населених пунктів області авіацію, артилерію, міномети та різного типу дрони. 

Унаслідок російських обстрілів загинула одна людина та 21– отримала поранення.  

Близько 12:00 окупанти скинули вибухівку з БпЛА на одну з вулиць села Гаврилівка Бериславського району. 66-річний чоловік отримав травми, несумісні із життям. 

Також ворог застосував ударний дрон у селі Любимівка – поранено 35-річного волонтера громадської організації, що надає допомогу жителям Херсонщини.  

Та о 12:30 окупанти спрямували FPV-дрон у маршрутне таксі, що курсує Херсоном. Травми різного ступеню тяжкості отримало 20 людей. Більшість з них потребувала госпіталізації.  

Крім того, обстрілами пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, приміщення навчальних закладів, гуртожитки, автотранспорт. 

Прокурори спільно зі слідчими продовжують фіксацію наслідків обстрілів та документування воєнних злочинів, скоєних збройними формуваннями держави-агресора.

﻿
