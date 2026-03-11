Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Сім місяців роботи DOT-Chain Defence: бойові бригади отримали 500 тисяч дронів, наземних роботів і засобів РЕБ

Загальна вартість поставок склала 23,3 млрд гривень. Це нова модель забезпечення, де командири обирають на маркетплейсі потрібну техніку під конкретні завдання. Асортимент – майже 500 засобів від понад 140 вітчизняних виробників.

DOT-Chain Defence
Фото: Міноборони

За сім місяців роботи ІТ-системи DOT-Chain Defence від Агенції оборонних закупівель ДОТ військові отримали 500 тисяч засобів, серед яких FPV-дрони, НРК, засоби РЕБ та дрони-перехоплювачі. Загальна вартість поставок становить 23,3 млрд грн, повідомляє Міноборони

«Поле бою сучасності вимагає швидкого коректного забезпечення “тут і зараз того що потрібно”. Це означає, що в конкретний момент часу військові потребують не “якогось дрону”, а з чіткими характеристиками, які актуальні саме в цей момент часу на цій ділянці фронту. А це означає, що “класичні закупівлі” “на склад” не працюють, адже ви отримаєте “якийсь дрон”, а не той, що потрібен. DOT-Chain Defence вирішує цю проблему. Командири можуть замовляти саме те, що їм потрібно зараз і забезпечення буде за лічені тижні!» – зазначив Тарас Чмут, член наглядової ради агенції оборонних закупівель ДОТ.

Завдяки новій операційній моделі та цифровізації циклу забезпечення термін поставки наявної на складах виробників продукції становить, в середньому, 10 днів. Формат маркетплейсу дозволяє військовим самостійно за державні кошти обирати необхідні засоби, які найкраще відповідають завданням на їх ділянці. 

«Понад 500 тисяч засобів за сім місяців - це гарний показник для системи, яка ще рік тому не існувала, але це не межа. Потреба фронту більша, тому ми постійно масштабуємо, покращуємо і розвиваємо функціонал DOT-Chain Defence», – додає Арсен Жумаділов, директор агенції оборонних закупівель ДОТ.

Контрактування виробників здійснюється Агенцією до їх додавання до системи, а оплата – лише після доставки виробів підрозділам. Такий підхід забезпечує ефективне використання бюджетних коштів та широкий асортимент доступних засобів.

Наразі найпопулярніші категорії у DOT-Chain Defence:

  • FPV-дрони, у тому числі на оптоволокні
  • Важкі ударні дрони (бомбери)
  • Розвідувальні літаки, дрони – крила

За час роботи системи 199 бригад Збройних Сил України, два корпуси Національної гвардії України – «Азов» і «Хартія» та спецпідрозділ БпАК “Лазар” скористались її функціоналом. Також DOT-Chain Defence є складовою частиною реалізації мотиваційної програми “Армія дронів Бонус” для підрозділів Сил Оборони України.

Асортимент продукції включає майже 500 різних засобів від більш як 140 вітчизняних виробників. Агенція активно розширює цей перелік та вже працює над додаванням у DOT-Chain Defence боєприпасів для безпілотних апаратів. Так, 26 лютого команда АОЗ провела ринкову консультацію щодо залучення виробників боєприпасів до скидів та деталізувала вимоги до комерційних пропозицій і супровідних документів.

