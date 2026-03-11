На Сумщині за добу внаслідок обстрілів загинули 2 людини, ще 3 отримали поранення

Внаслідок російських обстрілів території області за добу є загиблі та постраждалі серед мирних жителів. Про це повідомляє Сумська ОВА.
У Глухівській громаді внаслідок удару КАБами загинув 27-річний чоловік, ще один чоловік 63 років помер від отриманих поранень у лікарні, постраждали чоловіки 42, 47, 59 років.
Протягом доби, з ранку 10 березня до ранку 11 березня 2026 року, російські війська здійснили майже 70 обстрілів по 32 населених пунктах у 15 територіальних громадах області.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.
Під ударами ворога були населені пункти таких громад:
- Сумська
- Хотінська
- Миропільська
- Юнаківська
- Білопільська
- Ворожбянська
- Краснопільська
- Лебединська
- Глухівська
- Есманьська
- Шалигинська
- Середино-Будська
- Шосткинська
- Новослобідська
- Великописарівська.
Ворог застосовував міномети, артилерію, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Глухівській громаді пошкоджено нежитлове приміщення, об’єкти цивільної інфраструктури, автомобілі;
- у Шалигинській громаді зруйновано приватні житлові будинки та господарчі споруди;
- у Шосткинській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, приватний житловий будинок, нежитлове приміщення;
- в Есманьській громаді зруйновано приватний житловий будинок;
- у Середино-Будській громаді зруйновано приватний житловий будинок;
- у Сумській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, житлові будівлі, господарчі споруди, нежитлове приміщення та об’єкти цивільної інфраструктури;
- у Лебединській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
- у Білопільській громаді пошкоджено автомобіль;
- у Ворожбянській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.
За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 6 людей.
За добу повітряна тривога в області тривала 15 годин 20 хвилин.