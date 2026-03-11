Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
На Сумщині за добу внаслідок обстрілів загинули 2 людини, ще 3 отримали поранення

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Фото: З відкритих джерел

Внаслідок російських обстрілів території області за добу є загиблі та постраждалі серед мирних жителів. Про це повідомляє Сумська ОВА

У Глухівській громаді внаслідок удару КАБами загинув 27-річний чоловік, ще один чоловік 63 років помер від отриманих поранень у лікарні, постраждали чоловіки 42, 47, 59 років.

Протягом доби, з ранку 10 березня до ранку 11 березня 2026 року, російські війська здійснили майже 70 обстрілів по 32 населених пунктах у 15 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

  • Сумська
  • Хотінська
  • Миропільська
  • Юнаківська
  • Білопільська
  • Ворожбянська
  • Краснопільська
  • Лебединська
  • Глухівська
  • Есманьська
  • Шалигинська
  • Середино-Будська
  • Шосткинська
  • Новослобідська
  • Великописарівська.

Ворог застосовував міномети, артилерію, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

  • у Глухівській громаді пошкоджено нежитлове приміщення, об’єкти цивільної інфраструктури, автомобілі;
  • у Шалигинській громаді зруйновано приватні житлові будинки та господарчі споруди;
  • у Шосткинській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, приватний житловий будинок, нежитлове приміщення;
  • в Есманьській громаді зруйновано приватний житловий будинок;
  • у Середино-Будській громаді зруйновано приватний житловий будинок;
  • у Сумській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, житлові будівлі, господарчі споруди, нежитлове приміщення та об’єкти цивільної інфраструктури;
  • у Лебединській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
  • у Білопільській громаді пошкоджено автомобіль;
  • у Ворожбянській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 6 людей.

За добу повітряна тривога в області тривала 15 годин 20 хвилин.

﻿
