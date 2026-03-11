Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
ГоловнаСуспільствоВійна

Генштаб: від початку доби на фронті відбулось 113 бойових зіткнень

Найбільше ворожих атак зафіксували на Костянтинівському, Покровському та Гуляйпільському напрямках.

Генштаб: від початку доби на фронті відбулось 113 бойових зіткнень
ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Від початку доби 11 лютого на фронті відбулося 113 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Окупанти завдали 68 авіаційних ударів – скинули 194 керовані авіабомби. Крім того, застосували 5711 дронів-камікадзе та здійснили 29361 обстріл населених пунктів та позицій наших військ.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках сьогодні Сили оборони відбили один ворожий штурм, крім цього противник завдав чотирьох авіаційних ударів, скинув десять керованих бомб, здійснив 103 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три – із застосуванням РСЗВ.

На Південно–Слобожанському напрямку противник один раз штурмував позиції наших підрозділів поблизу населеного пункту Приліпка.

На Куп’янському напрямку ворог три рази атакував у бік населених пунктів Новоплатонівка й Подоли.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили шість атак окупантів поблизу Дробишевого та Чернещини.

На Слов’янському напрямку противник п’ять разів намагався просунутися вперед у бік Рай–Олександрівки та Дронівки.

На Краматорському напрямку сьогодні наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 21 раз штурмували позиції наших оборонців поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Берестка та Софіївки. Триває бій.

Сили оборони з початку доби відбили 20 штурмових дій ворога на Покровському напрямку у районах населених пунктів Білицьке, Никифорівка, Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Муравка, Новопідгородне, Новоплатонівка.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 40 окупантів та 21 – поранено; знищено дві одиниці автомобільного транспорту та три одиниці спеціальної техніки. Знищено або подавлено 175 БпЛА різних типів.

На Олександрівському напрямку окупанти тричі намагалися покращити своє становище, атакуючи в районах Тернового, Злагоди та Добропілля. Крім того, Великомихайлівка, Коломійці та Писанці зазнали авіаударів.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 19 атак окупантів у районах Гуляйполя, Новоукраїнки, Залізничного, Цвіткового, Мирного. Ворог завдав авіаударів у районах Широкого, Чарівного та Долинки. Шість боєзіткнень тривають.

На Оріхівському напрямку ворог атак не проводив.

На Придніпровському напрямку відбулося одне боєзіткнення. Авіаудару зазнав населений пункт Малокатеринівка.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

﻿
