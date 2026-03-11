МВС: підрозділ Нацгвардії знищив ворожу РЛС "Ястреб-АВ" у глибокому тилу ворога

Підрозділ Нацгвардії Lasar’s Group знищив російську радіолокаційну станцію 1К148 "Ястреб-АВ" у глибокому тилу ворога.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

"Операцію провели у співпраці з відділенням управління черговими силами командного пункту Регіонального центру РЕР "Північ". Побратими передали дані про район розташування ворожої РЛС. Отримавши інформацію, "Лазарі" визначили точні координати комплексу та спрямували туди важкі бомбери", – ідеться у повідомленні.

Після першого точного удару росіяни намагалися врятувати установку, однак бійці Lasar’s Group відстежили пересування РЛС та посадили важкий дрон на станцію та рухалися з нею по маршруту.

Завдяки наступних ударів бійці повністю знищили станцію.

РЛС 1К148 "Ястреб-АВ" вважають однією з найсучасніших та найдорожчих систем артилерійської розвідки окупантів. Її призначення – виявлення вогневих позицій артилерії та автоматичне визначення координат для ударів у відповідь.