Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
ГоловнаСуспільствоВійна

МВС: підрозділ Нацгвардії знищив ворожу РЛС "Ястреб-АВ" у глибокому тилу ворога

Нацгвардійці спрямували по РЛС важкі бомбери.

МВС: підрозділ Нацгвардії знищив ворожу РЛС "Ястреб-АВ" у глибокому тилу ворога
Фото: скріншот

Підрозділ Нацгвардії Lasar’s Group знищив російську радіолокаційну станцію 1К148 "Ястреб-АВ" у глибокому тилу ворога.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

"Операцію провели у співпраці з відділенням управління черговими силами командного пункту Регіонального центру РЕР "Північ". Побратими передали дані про район розташування ворожої РЛС. Отримавши інформацію, "Лазарі" визначили точні координати комплексу та спрямували туди важкі бомбери", – ідеться у повідомленні.

Після першого точного удару росіяни намагалися врятувати установку, однак бійці Lasar’s Group відстежили пересування РЛС та посадили важкий дрон на станцію та рухалися з нею по маршруту. 

Завдяки наступних ударів бійці повністю знищили станцію.

РЛС 1К148 "Ястреб-АВ" вважають однією з найсучасніших та найдорожчих систем артилерійської розвідки окупантів. Її призначення – виявлення вогневих позицій артилерії та автоматичне визначення координат для ударів у відповідь.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies