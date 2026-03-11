Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
ГоловнаЕкономікаДержава

Укренерго запроваджує графіки відключень світла у четвер

Обмеження будуть діяти від 17.00 до 23.00.

Укренерго запроваджує графіки відключень світла у четвер
вечірній Дніпро

Завтра, 12 березня, у всіх регіонах України будуть застосовувати графіки погодинних відключень електроенергії. 

Про це повідомило Укренерго.

Обмеження діятимуть у вечірній період — від 17.00 до 23.00. 

Окрім побутових споживачів, у цей же час запроваджують графіки обмеження потужності для промисловості.

Укренерго пояснило, що причиною повернення до вимушених обмежень стали наслідки останніх російських ракетно-дронових атак, які завдали значних пошкоджень об’єктам енергосистеми. Енергетики наголошують, що ситуація залишається напруженою і може змінюватися залежно від стану мережі. 

Фахівці закликають громадян споживати електроенергію ощадливо в години, коли світло з’являється за графіком. Це допоможе зменшити навантаження на відновлювану систему та уникнути аварійних ситуацій.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies