Укренерго запроваджує графіки відключень світла у четвер

Обмеження будуть діяти від 17.00 до 23.00.

Завтра, 12 березня, у всіх регіонах України будуть застосовувати графіки погодинних відключень електроенергії.

Про це повідомило Укренерго.

Обмеження діятимуть у вечірній період — від 17.00 до 23.00.

Окрім побутових споживачів, у цей же час запроваджують графіки обмеження потужності для промисловості.

Укренерго пояснило, що причиною повернення до вимушених обмежень стали наслідки останніх російських ракетно-дронових атак, які завдали значних пошкоджень об’єктам енергосистеми. Енергетики наголошують, що ситуація залишається напруженою і може змінюватися залежно від стану мережі.

Фахівці закликають громадян споживати електроенергію ощадливо в години, коли світло з’являється за графіком. Це допоможе зменшити навантаження на відновлювану систему та уникнути аварійних ситуацій.