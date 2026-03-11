Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Понад 35 млн гривень вивели з банку через фіктивні кредити: правоохоронці викрили схему

До суду скеровані обвинувальні акти щодо двох підозрюваних.

Фото: Офіс Генпрокурора

Офіс Генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт щодо двох осіб, яких підозрюють у заволодінні коштами банку на суму понад 35 млн грн.

Про це йдеться на сайті відомства.

За даними слідства, колишній голова правління банку діяв у змові з директором підприємства, пов’язаного з так званим конвертаційним центром. Через підконтрольні компанії було організовано схему виведення коштів банківської установи.

Керівництво банку надало кредити двом підприємствам без належного забезпечення. Ці підприємства входили до мережі компаній, які використовувалися для проведення фінансових операцій із виведення коштів та маскування їх подальшого руху.

Після отримання кредитних коштів підприємства придбали іноземну валюту та перерахували її за кордон. Перекази здійснювалися на підставі фіктивних контрактів під виглядом попередньої оплати за поставку товарів, які фактично не відбулися.

Далі ці підприємства оголошували банкротами, що унеможливлювало повернення кредитних коштів. 

Такими діями банківській установі завдано збитків на суму 35 млн грн.

