ГоловнаЕкономікаДержава

Уряд запустив аукціони спецдозволів на три родовища титанових руд

Держава повернула собі стратегічні природні активи з урахуванням застосованих санкцій до кінцевого бенефіціарного власника — Дмитра Фірташа.

Уряд запустив аукціони спецдозволів на три родовища титанових руд
Уряд запустив аукціони на три родовища титанових руд
Фото: Телеграм / Юлія Свириденко

Уряд запустив аукціони спецдозволів на три родовища титанових руд.

Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко

“Уряд повернув державі стратегічні природні активи. Спеціальні дозволи на користування Малишевським родовищем у Дніпропетровській області, а також родовищами Валки-Гацківське та Межирічне у Житомирській області припинені з урахуванням застосованих санкцій до кінцевого бенефіціарного власника — Дмитра Фірташа”, — написала Свириденко у Telegram.

Вона зазначила, що Кабмін відніс ці родовища до переліку ділянок надр, спеціальні дозволи на які можуть надаватися через прозорі електронні аукціони. Це відкриває можливість для залучення добросовісних інвесторів та розвитку видобутку на конкурентних і відкритих умовах.

Наступний етап — уряд очікує ініціативи від бізнесу щодо отримання права користування цими надрами через механізм відкритих аукціонів.

Паралельно Державна служба геології та надр України проводить перевірку так званих «сплячих» спеціальних дозволів на користування стратегічними корисними копалинами. Загалом йдеться про 38 спецдозволів. Найближчим часом уряд очікує результати цієї роботи.

“Стратегічні корисні копалини — це ресурс економічного розвитку та безпеки держави. Вони повинні працювати на Україну: створювати робочі місця, залучати інвестиції та розвиватися через чесну конкуренцію і прозорі правила для бізнесу”, — написала Свириденко.

