Цього року планують відремонтувати понад 1000 км колій по Україні

Залізничники планують цього року відремонтувати понад 1 000 км колій по всій Україні. Колійні роботи вже почалися з початком весняно-літнього періоду.

Як розповіла пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України, ремонти необхідні для безпечного руху поїздів, недопущення обмежень швидкості та стабільної пропускної спроможності для пасажирських і вантажних перевезень.

Ремонти проводитимуть у всіх регіонах країни, зокрема й у прифронтових областях, а також на ключових логістичних і транзитних напрямках.

Підготовка до сезону розпочалася ще взимку: наразі до укладання готові близько 150 км рейко-шпальної решітки та понад 120 комплектів стрілочних переводів.

У міністерстві кажуть, що це дає змогу оперативно розгортати роботи на ділянках і мінімізувати обмеження руху поїздів.Через те, що єдиний виробник української рейки, металургійний комбінат Азовсталь, - був окупований і зруйнований, у роботах використовуються рейки провідних світових виробників з Австрії, Польщі, Франції, Японії, Чехії та Китаю.

Також залізничники використовуватимуть старопридатні матеріали після відновлення, щоб ефективно використовувати ресурси, економити кошти та підтримувати інфраструктуру в належному технічному стані.