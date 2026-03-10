Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом "Дружба"
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
В Укроборонпромі виявили корупційну схему на 32 млн гривень

Підозрюваним є заступник генерального директора концерну.

В Укроборонпромі виявили корупційну схему на 32 млн гривень
Фото: wikipedia.org

НАБУ і САП викрили схему розкрадання 32 млн грн в державному концерні “Укроборонпром”. 

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Підозрюваним є чинний заступник гендиректора концерну. Також підозру отримали колишній радник директора підприємства-спецекспортера та бенефіціар приватної компанії. 

За версією слідства, впродовж 2014-2019 років підозрювані заволоділи 32 млн грн, що належали підприємствам-учасникам Укроборонпром, а також спробували заволодіти понад 19 млн грн.

Схема полягала в штучному залученні іноземних компаній для посередницьких послуг, однак насправді всі роботи виконувались співробітниками держпідприємства.

Попри те, що іноземні компанії не надавали жодних послуг, протягом 2014-2019 років їм перерахували понад 560 тисяч доларів (13,3 млн грн) та майже 670 тисяч євро (19,3 млн грн). Декілька років ці кошти перераховували на рахунки фіктивних компаній та розподіляли між учасниками злочинної групи.

Як повідомляє ЦПК, підозрювані також склали документи щодо сплати іноземним компаніям ще майже 19,1 млн грн, проте схему не реалізували через активні слідчі дії НАБУ та САП. 

  • Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила про старт аудиту Укроборонпрому та його дочірніх компаній, а також Агенції оборонних закупівель і Державного оператора тилу. 
