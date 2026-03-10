В Укроборонпромі виявили корупційну схему на 32 млн гривень

НАБУ і САП викрили схему розкрадання 32 млн грн в державному концерні “Укроборонпром”.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Підозрюваним є чинний заступник гендиректора концерну. Також підозру отримали колишній радник директора підприємства-спецекспортера та бенефіціар приватної компанії.

За версією слідства, впродовж 2014-2019 років підозрювані заволоділи 32 млн грн, що належали підприємствам-учасникам Укроборонпром, а також спробували заволодіти понад 19 млн грн.

Схема полягала в штучному залученні іноземних компаній для посередницьких послуг, однак насправді всі роботи виконувались співробітниками держпідприємства.

Попри те, що іноземні компанії не надавали жодних послуг, протягом 2014-2019 років їм перерахували понад 560 тисяч доларів (13,3 млн грн) та майже 670 тисяч євро (19,3 млн грн). Декілька років ці кошти перераховували на рахунки фіктивних компаній та розподіляли між учасниками злочинної групи.

Як повідомляє ЦПК, підозрювані також склали документи щодо сплати іноземним компаніям ще майже 19,1 млн грн, проте схему не реалізували через активні слідчі дії НАБУ та САП.