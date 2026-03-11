Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
ГоловнаЕкономікаДержава

Свириденко зустрілася з новообраною наглядовою радою «Нафтогазу України»

Говорили про ціни на газ і плани енергостійкості регонів.

Свириденко зустрілася з новообраною наглядовою радою «Нафтогазу України»
Юлія Свириденко на зустрічі з новообраною наглядовою радою НАК «Нафтогаз України»
Фото: телеграм-канал Юлії Свириденко

Глава уряду Юлія Свириденко на зустрічі з новообраною наглядовою радою НАК «Нафтогаз України» обговорила ціни на газ для населення і видобуток блакитного палива.

За словами Свириденко, також на зустрічі йшлося про  підвищення капіталізації групи, розвиток міжнародних партнерств, продовження виконання соціальних зобов’язань, реалізацію планів енергетичної стійкості регіонів України. 

«Очікуємо від державної компанії активного залучення до виконання цих планів, зокрема в частині забезпечення безперебійного постачання газу громадам», - додала глава урядую

Прем’єрка додала, що говорили і про збереження фіксованих цін на газ для населення, а для комерційного сегменту «послідовно рухаємося в напрямку лібералізації цін». 

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies