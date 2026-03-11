Свириденко зустрілася з новообраною наглядовою радою «Нафтогазу України»

Говорили про ціни на газ і плани енергостійкості регонів.

Юлія Свириденко на зустрічі з новообраною наглядовою радою НАК «Нафтогаз України»

Глава уряду Юлія Свириденко на зустрічі з новообраною наглядовою радою НАК «Нафтогаз України» обговорила ціни на газ для населення і видобуток блакитного палива.

За словами Свириденко, також на зустрічі йшлося про підвищення капіталізації групи, розвиток міжнародних партнерств, продовження виконання соціальних зобов’язань, реалізацію планів енергетичної стійкості регіонів України.

«Очікуємо від державної компанії активного залучення до виконання цих планів, зокрема в частині забезпечення безперебійного постачання газу громадам», - додала глава урядую

Прем’єрка додала, що говорили і про збереження фіксованих цін на газ для населення, а для комерційного сегменту «послідовно рухаємося в напрямку лібералізації цін».