Інфляція на споживчому ринку в лютому 2026р. порівняно із січнем становила 1,0%, із лютим 2025р. – 7,6%. Базова інфляція в лютому 2026р. порівняно із січнем становила 0,7%, із лютим 2025р. – 7,0%. Про це повідомляє Держстат.

На споживчому ринку в лютому ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,4%. Найбільше (на 13,0%) подорожчали овочі. На 6,1–0,4% зросли ціни на фрукти, продукти переробки зернових, яйця, рибу та продукти з риби, хліб, макаронні вироби, соняшникову олію, яловичину, молоко, безалкогольні напої. Водночас на 4,1–0,3% знизилися ціни на м’ясо птиці, свинину, цукор, масло, сало, кисломолочну продукцію, сири.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,2%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,6%.

Одяг і взуття подешевшали на 2,7%, зокрема, одяг – на 3,0%, взуття – на 2,2%.

Ціни на транспорт зросли на 1,4% в основному через подорожчання палива та мастил на 3,3%. Водночас на 2,2% подешевшав проїзд у залізничному пасажирському транспорті.

У сфері зв’язку ціни зросли на 5,2%, що пов’язано з підвищенням тарифів на мобільний зв’язок на 9,1%.