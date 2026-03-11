За останній тиждень "Білі Янголи" евакуювали 22 людини з прифронтових територій Харківщини

Поліцейські спеціального підрозділу «Білий Янгол» за тиждень евакуювали 22 людини з територій активних бойових дій на Харківщині.

Про це повідомили в Національній поліції.

"Білі Янголи" здійснюють евакуацію людей спільно з представниками загону швидкого реагування Червоного Хреста України та Координаційного гуманітарного центру.

Днями вивезли з Куп’янської громади 60-річного чоловіка - військового пенсіонера Повітряних сил ЗСУ, який має серйозні вади зору та майже не бачить. А також 52-річну жінки з населеного пункту, що щодня зазнає ворожих обстрілів. Дістатися туди складно через постійну загрозу застосування ударних дронів. Евакуаційну операцію вдалося провести успішно .

Також вдалось вивезти з Куп’янського району 77-річного чоловіка та трьох жінок віком від 52 до 65 років.

Поліція Харківщини закликає громадян, які перебувають у зоні постійних обстрілів, не зволікати з рішенням про евакуацію. У разі необхідності звертатися за номером 102, або за офіційними контактами спецпідрозділу поліції «Білі Янголи» - 067 177 07 40, 095 285 70 12.