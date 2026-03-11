Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
ГоловнаСуспільствоВійна

За останній тиждень "Білі Янголи" евакуювали 22 людини з прифронтових територій Харківщини

Семеро з евакуйованих - маломобільні.

За останній тиждень "Білі Янголи" евакуювали 22 людини з прифронтових територій Харківщини
"Білі янголи" евакуація з Харківщини
Фото: Національна поліція

Поліцейські спеціального підрозділу «Білий Янгол» за тиждень евакуювали 22 людини з територій активних бойових дій на Харківщині.

Про це повідомили в Національній поліції.

"Білі Янголи" здійснюють евакуацію людей спільно з представниками загону швидкого реагування Червоного Хреста України та Координаційного гуманітарного центру.

Днями вивезли з Куп’янської громади 60-річного чоловіка - військового пенсіонера Повітряних сил ЗСУ, який має серйозні вади зору та майже не бачить. А також 52-річну жінки з населеного пункту, що щодня зазнає ворожих обстрілів. Дістатися туди складно через постійну загрозу застосування ударних дронів. Евакуаційну операцію вдалося провести успішно .

Також вдалось вивезти з Куп’янського району 77-річного чоловіка та трьох жінок віком від 52 до 65 років.

Поліція Харківщини закликає громадян, які перебувають у зоні постійних обстрілів, не зволікати з рішенням про евакуацію. У разі необхідності звертатися за номером 102, або за офіційними контактами спецпідрозділу поліції «Білі Янголи» - 067 177 07 40, 095 285 70 12.

  • Екіпаж "Білих янголів" евакуював родину з трьома дітьми із прикордоння Сумщини. Ворожі безпілотники фактично контролюють небо над прикордонною громадою.
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies