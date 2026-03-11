Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
На Донеччині у зоні примусової евакуації залишаються 117 дітей

У населених пунктах Донецької області залишаються 86 родин, у яких виховуються 117 дітей.

Ілюстративне фото
Фото: Marek M. Berezowski

У населених пунктах Донеччини, які належать до зони примусової евакуаціії сімей із дітьми, залишаються 86 родин, у яких виховуються 117 дітей.

Про це на онлайн-брифінгу повідомила начальниця Служби у справах дітей Донецької ОВА Юлія Рижакова, пише Укрінформ.

"У семи населених пунктах чотирьох територіальних громад Донеччини, де оголошена обов’язкова евакуація дітей у примусовий спосіб з батьками чи особами, що їх замінюють, або іншими законними представниками, залишаються перебувати 117 дітей в 86 сім’ях", – сказала Рижакова.

Станом на сьогодні найбільше залишаються у Миколаївській міській територіальній громаді – 57 дітей у 41 сім’ї та Андріївській сільській тергромаді – 26 дітей у 18 сім’ях.

В ОВА додали, що за останній тиждень з області евакуйовано у примусовий спосіб 42 дитини із 35 родин. За два останніх тижні загалом була евакуйована 131 дитина зі 105 сімей. Зокрема, з Дружківки евакуйовано 65 дітей (55 сімей), з Миколаївської громади – 56 дітей (42 сім’ї).

