Єврокомісія планує застосувати торговельну угоду з Меркосур з травня

Виконавчий орган ЄС підготує і надішле дипломатичну ноту до Парагваю. Це дозволить угоді тимчасово набути чинності в перший день другого місяця після обміну нотами.

Торговельна угода між Меркосур та ЄС в Асунсьйоні, 17 січня 2026

Європейська комісія розпочала процедуру тимчасового застосування торговельної угоди між Європейським Союзом та країнами південноамериканського блоку Меркосур, яке, ймовірно, почнеться на початку травня.

Про це пише Politico.

Колегія єврокомісарів цього тижня погодила необхідні процедурні кроки, що дозволять Комісії завершити решту юридичних і процедурних формальностей, повідомив заступник головного речника Комісії Олоф Ґілл.

Тепер виконавчий орган ЄС підготує і надішле дипломатичну ноту (note verbale) до Парагваю, який є юридичним хранителем договорів Меркосур. Це дозволить угоді тимчасово набути чинності в перший день другого місяця після обміну нотами.

Точну дату поки не підтверджено, але, за словами Ґілла, обмін нотами, ймовірно, відбудеться ще в березні, що дозволить ЄС і Меркосур скасувати мита на низку товарів уже з травня.

Наприкінці лютого президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що Брюссель планує тимчасово застосувати торговельну угоду з блоком Меркосур, до якого входять Аргентина, Бразилія, Парагвай та Уругвай.

Угода, переговори щодо якої тривали понад 25 років, має створити зону вільної торгівлі з населенням близько 720 млн людей.

Цей крок викликав критику з боку противників угоди, які заявили, що Комісія обійшла повноцінну процедуру схвалення Європейським парламентом. У січні Європейський парламент передав документ на розгляд Суду Європейського Союзу, що фактично заморозило остаточну ратифікацію угоди на строк до двох років.

Втім, тимчасове застосування угоди стало можливим після того, як держави-члени ЄС у січні проголосували за надання Урсулі фон дер Ляєн повноважень просувати угоду.

Проти виступили Франція та Польща, однак їм не вдалося сформувати блокуючу меншість, щоб зупинити рішення.Після цього фон дер Ляєн підписала угоду в Парагваї, а Уругвай, Аргентина та Бразилія вже ратифікували її.

Меркосур - це економічний і політичний союз країн Південної Америки під назвою Меркосур (повна назва "Mercado Común del Sur" – "Спільний ринок Півдня")

Що передбачає угода