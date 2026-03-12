Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
ГоловнаПолітика

Єврокомісія планує застосувати торговельну угоду з Меркосур з травня

Виконавчий орган ЄС підготує і надішле дипломатичну ноту до Парагваю. Це дозволить угоді тимчасово набути чинності в перший день другого місяця після обміну нотами.

Єврокомісія планує застосувати торговельну угоду з Меркосур з травня
Торговельна угода між Меркосур та ЄС в Асунсьйоні, 17 січня 2026
Фото: EPA/UPG

Європейська комісія розпочала процедуру тимчасового застосування торговельної угоди між Європейським Союзом та країнами південноамериканського блоку Меркосур, яке, ймовірно, почнеться на початку травня.

Про це пише Politico.

Колегія єврокомісарів цього тижня погодила необхідні процедурні кроки, що дозволять Комісії завершити решту юридичних і процедурних формальностей, повідомив заступник головного речника Комісії Олоф Ґілл.

Тепер виконавчий орган ЄС підготує і надішле дипломатичну ноту (note verbale) до Парагваю, який є юридичним хранителем договорів Меркосур. Це дозволить угоді тимчасово набути чинності в перший день другого місяця після обміну нотами.

Точну дату поки не підтверджено, але, за словами Ґілла, обмін нотами, ймовірно, відбудеться ще в березні, що дозволить ЄС і Меркосур скасувати мита на низку товарів уже з травня.

Наприкінці лютого президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що Брюссель планує тимчасово застосувати торговельну угоду з блоком Меркосур, до якого входять Аргентина, Бразилія, Парагвай та Уругвай.

Угода, переговори щодо якої тривали понад 25 років, має створити зону вільної торгівлі з населенням близько 720 млн людей.

Цей крок викликав критику з боку противників угоди, які заявили, що Комісія обійшла повноцінну процедуру схвалення Європейським парламентом. У січні Європейський парламент передав документ на розгляд Суду Європейського Союзу, що фактично заморозило остаточну ратифікацію угоди на строк до двох років.

Втім, тимчасове застосування угоди стало можливим після того, як держави-члени ЄС у січні проголосували за надання Урсулі фон дер Ляєн повноважень просувати угоду.

Проти виступили Франція та Польща, однак їм не вдалося сформувати блокуючу меншість, щоб зупинити рішення.Після цього фон дер Ляєн підписала угоду в Парагваї, а Уругвай, Аргентина та Бразилія вже ратифікували її.

Меркосур - це економічний і політичний союз країн Південної Америки під назвою Меркосур (повна назва "Mercado Común del Sur" – "Спільний ринок Півдня") 

Що передбачає угода

  • За тимчасовою угодою країни Меркосур скасують мита на понад 90% експорту з ЄС. Частина тарифів буде ліквідована одразу, тоді як інші, зокрема на автомобілі, зменшуватимуться поступово.
  • За оцінками Єврокомісії, європейські експортери зможуть заощаджувати близько 4 млрд євро щороку.
  • Тимчасова угода діятиме до завершення повної ратифікації, після чого її замінить повноцінна угода про торгівлю та інвестиції.
  • У січні 2026 року Європейський Союз та Меркосур у Парагваї підписали знакову угоду про зону вільної торгівлі — найбільшу з тих, які коли-небудь укладав Брюссель. 
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies