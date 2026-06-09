Але не менш важливо запобігти перекиданню в Крим та Приазов'я додаткової ППО й послабити спроможності противника на Балтиці.

Ні, за вікном вибухатиме, йтимуть нафтові дощі, а інвестори ознайомлюватимуться з перспективами «квітучої» економіки й спостерігатимуть, як злітають у повітря цехи жирів і забороняють експорт палива чи селітри . Позолоти ручку, яхонтовий — розкажу, що буде з інвестиціями.

Атаки на Ленінградську область спрямовані на досягнення кількох цілей. Серед ключових — донести до Кремля, що не вдасться проводити паради, запливи вітрильників і запрошувати делегації Талібану так, ніби нічого не відбувається.

Ізоляція ТВД і перевантаження ППО

Зараз ми завдаємо численних ударів по логістиці, тягових підстанціях залізниці, поїздах, фурах. Це ще не ізоляція ТВД, але повноцінна блокада. 20 літрів палива на тиждень на особу й обмеження продажу круп, цукру тощо — чіткий знак.

На Чонгарі Сили оборони перебили міст — виявляється, 200-кілограмовими бойовими частинами можна складати шляхопроводи й пробивати величезні дірки в дорожньому покритті, хто б міг подумати. Так, там кинули понтони, але це сповільнить перевалку, а їхати обхідним шляхом — збільшити ризик ураження дронами СОУ малого радіуса з правого берега Дніпра.

Фото: АЗОВ ураження техніки вздовж так званої трасю 'Новоросія'

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Уся траса «Новоросія» завалена спаленими бензовозами й фурами, які б'ють не тільки мідлстрайками із серйозними бойовими частинами, але й FPV з маток, і «хорнетами».

ГУР, СБУ й СБС недарма розносили в Криму, Приазов'ї та Причорномор'ї очі й пускові — кращої розтяжки, ніж дійні корови російського бюджету біля Новоросійська, Туапсе й Пітера, де проходить великий економічний форум, і бути не може.

Губернатор Ленобласті заявив про 141 збитий дрон тільки за ранок 6 червня. Навіть якщо вони традиційно помножили цифру на три, це означає запуск гігантського рою. Пітер й область — другий за щільністю купол ППО у РФ після Москви. Щоб його пробити, ми перейшли від тактики поодиноких залітних пташок до масованого перенасичення каналів цілевказання. Коли на ЗРК одночасно заходить 30–40 цілей з різних векторів на надмалій висоті, радари й оператори просто захлинаються, а дефіцит засобів доставляння до ЗРК нікуди не зник.

Результат — паніка влади. Губернатор Пітера Бєглов уперше закликав мешканців не виходити на вулицю, а в місті жорстко глушать мобільний інтернет, намагаючись збити навігацію наших БпЛА.

Фото: СБУ Палає Петербурзький нафтовий термінал, внаслідок роботи СБУ спільно із Силами оборони

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Ну і що вже там — це дорого. І якщо виникне бажання перевернути дошку і пригрозити Європі, щоб мільйони снарядів і дронів не їхали в Україну, ми дуже чітко показуємо, що буде з Балтійським флотом — те саме, що й з Чорноморським, якому регулярно перепадає в Новоросійську просто біля пірсів.

Жирні цілі балтійського вузла

Дрони вдарили по НДІ Мортеплотехніки (м. Ломоносов). Це мізки. Провідне профільне підприємство Росії, яке розробляє далекобійні теплові торпеди й енергетичні системи для підводного озброєння. Балтика — пляшкове горлечко: міни, сітки й ПКР Швеції, Данії, Фінляндії та Польщі закриють вихід з гарантією. І підводні човни будуть єдиним способом завдавати шкоди флотам НАТО. Тому, я думаю, і були прильоти — можливо, планувати підводні операції в регіоні буде так само легко, як десант під Одесу, а невідомі добрі дрони все летітимуть.

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До того ж лабораторії, кліматичні камери, стенди для гідродинамічних випробувань і прогону теплових торпедних двигунів — це десерт.

15-й арсенал ВМФ РФ (Велика Іжора) — це склад. Гігантська захищена база зберігання боєприпасів Балтійського флоту, закладена ще у 1930-х роках. Частина інфраструктури там підземна. Пожежа розкинулася на 1,5 квадратного кілометра, горить другу добу, і її чудово видно на супутникових знімках. Судячи з того, що горить один куток — уражені відкриті майданчики.

Внаслідок атаки українських дронів на Ленінградську область РФ 6 червня спалахнули пожежі на арсеналі російського ВМФ у Ломоносовському районі.

На 15-му арсеналі мінно-торпедне озброєння не тільки зберігають, а й ремонтують та утилізують. Просто неба й у легких ангарах там лежать тисячі транспортних контейнерів, штабелі дерев'яної тари, порожні корпуси, мастила, списаний мотлох і боєприпаси, що чекають на розбирання або доставку.

Згоріли й постраждали вантажні рампи, цехи підготовки, крани, залізничні гілки всередині бази й транспортні контейнери. Упевнений, що вийшли з ладу кілька тисяч тонн боєприпасів: снаряди, міни, глибинні бомби. Навіть якщо найдорожча торпеда або «Калібр» вціліли під землею, вивезти їх, зарядити й підготувати до стрільби на базі, де триває вторинна детонація і все завалено вогненними уламками, фізично неможливо. Арсенал паралізували як тактичну одиницю.

7082-га технічна мінно-торпедна база (в/ч 81263) — це конкретна бойова частина (база 1-ї категорії), яка відповідає за зберігання й оперативну видачу мінно-торпедного озброєння на флот.

Усередині периметра сотні сховищ. Місцеві за звичкою називають цю зону 15-м арсеналом. Фактично одна залізнична гілка в цьому лісі веде до цехів утилізації (15-й арсенал), а сусідня через 500 метрів упирається у склади з готовими ракетами й торпедами (7082-га база). У них спільна логістика, спільні дороги й системи охорони.

Підземні бункери пробити складно, але все, що лежало в наземних ангарах, підготували до відвантаження. Тобто частково це ракети й торпеди, які вже пройшли регламентне обслуговування й очікували навантаження на кораблі в Кронштадті.

Знищивши ці ангари на 7082-й базі, ми фізично обірвали ланцюжок постачання. Кораблі Балтійського флоту можуть бути справні, підводні човни можуть виходити в море, але їм просто поки що нічим стріляти — арсенал паралізували. Цикл виробництва теплової торпеди або «Калібра» — це електроніка, двигуни й місяці роботи ВПК. І ці п’ять тисяч тонн детонації обійдуться бюджету РФ у круглу суму, навіть якщо велика частина з того, що детонує — звичайні снаряди.

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Фото: defence-ua.com Причальна стійка 'Кронштадтського морского заводу'

Кронштадтський морський завод — єдине місце на Балтиці, де вони можуть швидко латати великі кораблі. Окрім самого корвета «Бойкий», який вигорів у доці, прильоти зафіксували по цехах енергозабезпечення й механічних майстернях заводу.

На заводі виникли проблеми зі світлом і компресорними станціями, які качають повітря й воду для доків. Тобто ремонт інших суден (а там зараз ще кілька одиниць) або зупинився, або сильно загальмував.

Якщо звести цей балтійський тур у сухі цифри, імперія отримала жирний чек прямих втрат усього за кілька ночей. Нафтовий термінал у Вугільній гавані — це $15–20 млн на відновлення вузлів обліку й пошук санкційної електроніки. Вигоріла радіоелектронна голова корвета «Бойкий» потягне ще на $40–50 млн. Але найдорожчий джекпот зірвали в лісах Великої Іжори: там згоріла показушна модернізація арсеналів від Шойгу на $20–30 млн і здетонували п’ять тисяч тонн мінно-торпедного БК.

Ми змушуємо Генштаб РФ ухвалювати найгірші рішення: або залишати Пітер горіти прямо на очах іноземців, які приїхали на ПМЕФ, і розкладати Балтфлот нальотами, або оголювати фронт, знімаючи дефіцитні комплекси ППО з Криму й Токмака, щоб прикрити глибокий тил, поки ми шматуємо тягові підстанції біля Гвардійського чи вибиваємо локомотиви біля Октябрського.