Ольга Токарчук: «Усі погані історії відбуваються, коли люди перестають користуватися власним розумом»
Ольга Токарчук: «Усі погані історії відбуваються, коли люди перестають користуватися власним розумом»
Росіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
Павутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
ФотоПавутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
Reuters: у Росії заговорили про завершення війни через економічні проблеми
Reuters: у Росії заговорили про завершення війни через економічні проблеми
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
Правоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
ФотоПравоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
«Тільки офіцер, який ногами пройшов поле бою, знає, з чим зіштовхується солдат»: сім фактів про «Трійку»
«Тільки офіцер, який ногами пройшов поле бою, знає, з чим зіштовхується солдат»: сім фактів про «Трійку»
Сергій Кислиця: «Російські військові виявилися кращими переговорниками, ніж дипломати»
Сергій Кислиця: «Російські військові виявилися кращими переговорниками, ніж дипломати»
ГоловнаСуспільствоВійна

Вранці росіяни атакували на Чернігівщині хлібовозку, водій у лікарні

Автомобіль пошкоджений.

Вранці росіяни атакували на Чернігівщині хлібовозку, водій у лікарні
Наслідки удару по авто із хлібом на Чернігівщині
Фото: Чернігівська ОВА

Сьогодні вранці росіяни пошкодили хлібовозку і поранили її водія на Чернігівщині. Перед цим окупанти вдарили «герберою» по гаражах та підприємству.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Вʼячеслав Чаус.

«Із самого ранку росіяни вдарили FPV-дроном по автівці, яка розвозила хліб у прикордонній Семенівці. Автомобіль пошкоджений. Постраждав 55-річний водій - його госпіталізували до місцевої лікарні», – розповів він.

Учора вдень «гербера» вдарила по гаражному приміщенні одного з підприємств у селищі Ріпкинської громади. Учора ввечері був удар по Ріпках, влучили на території одного з підприємств. Пошкоджене асфальтне покриття. 

«Знову були удари по нашій енергетиці. Енергетики працюють - відновлювальні роботи тривають», – повідомив Чаус. 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies