Вранці росіяни атакували на Чернігівщині хлібовозку, водій у лікарні

Сьогодні вранці росіяни пошкодили хлібовозку і поранили її водія на Чернігівщині. Перед цим окупанти вдарили «герберою» по гаражах та підприємству.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Вʼячеслав Чаус.

«Із самого ранку росіяни вдарили FPV-дроном по автівці, яка розвозила хліб у прикордонній Семенівці. Автомобіль пошкоджений. Постраждав 55-річний водій - його госпіталізували до місцевої лікарні», – розповів він.

Учора вдень «гербера» вдарила по гаражному приміщенні одного з підприємств у селищі Ріпкинської громади. Учора ввечері був удар по Ріпках, влучили на території одного з підприємств. Пошкоджене асфальтне покриття.

«Знову були удари по нашій енергетиці. Енергетики працюють - відновлювальні роботи тривають», – повідомив Чаус.